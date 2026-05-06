11.05.2026 / MOTOSIERRA A ÁREAS CLAVE

Educación, Salud y Defensa: las áreas elegidas por Milei para recortar más de $187 mil millones

Nación avanzó con fuertes recortes en programas sanitarios, educativos y de alistamiento militar. Medicamentos, tratamientos oncológicos, alfabetización, infraestructura universitaria y equipamiento de las Fuerzas Armadas aparecen como los más afectados.




El Gobierno nacional avanzó con una nueva poda presupuestaria que afectó a áreas sensibles del Estado al oficializar recortes por más de $187 mil millones en Salud, Educación y Defensa mediante la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde quedaron plasmadas reducciones en programas vinculados a medicamentos, alfabetización, universidades públicas y alistamiento militar.

En el área de Salud, el ajuste totalizó más de $63.000 millones. El principal recorte impactó sobre el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, mientras que otros $25.000 millones fueron retirados del “Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud”.

La readecuación presupuestaria también alcanzó programas de alto impacto social. El Ejecutivo quitó $5.000 millones destinados a “Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer”, además de reducir partidas para VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra y Salud Sexual y Procreación Responsable.

A su vez, el INCUCAI sufrió una baja de $831,3 millones y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” perdió más de $1.162 millones, una situación que afecta obras de refuncionalización y proyectos vinculados a laboratorios de alta complejidad.

En Educación, el recorte superó los $78.700 millones y golpeó especialmente al “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió más de $35.288 millones. La decisión también eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, destinado a equiparar salarios mínimos entre provincias, por casi $8.930 millones.

La infraestructura escolar y universitaria también quedó alcanzada por el ajuste. El Gobierno redujo más de $21.686 millones en obras y equipamiento educativo, mientras que EDUC.AR perdió transferencias por $48.000 millones y las becas estudiantiles registraron una baja superior a los $559 millones.

Las universidades nacionales quedaron incluidas dentro de la reestructuración presupuestaria con una poda de más de $5.300 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento. Entre las casas de estudio más afectadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

En paralelo, el Ministerio de Defensa sufrió recortes superiores a los $46.000 millones en programas de alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea perdió $16.500 millones, el Ejército más de $12.622 millones y la Armada otros $15.220 millones, incluyendo la eliminación de fondos previstos para la incorporación de helicópteros navales.

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