El Banco Central aceleró la compra de divisas y las reservas ya superan los US$ 46.000 millones

El Banco Central volvió a cerrar una jornada con fuerte intervención compradora en el Mercado Libre de Cambios y consolidó la acumulación de reservas impulsada por el esquema monetario que encabeza el Gobierno nacional. La entidad conducida por Santiago Bausili adquirió este viernes US$ 110 millones, la cifra más alta en lo que va de mayo.

El objetivo oficial para este año contempla una acumulación de entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, en función de la evolución de la demanda de dinero y de las condiciones de liquidez del mercado cambiario. De esta manera, la entidad monetaria ya cumplió aproximadamente el 75% de la meta mínima prevista para 2026.En ese marco, el Banco Central sostuvo que “el monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios”. Además, señaló que podrá realizar “compras en bloque” para evitar alteraciones en el funcionamiento y la estabilidad del mercado.Las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada en US$ 46.056 millones, luego de registrar un incremento diario de US$ 105 millones, consolidando el mayor nivel de reservas de los últimos meses.