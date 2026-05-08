El Banco Central aceleró la compra de divisas y las reservas ya superan los US$ 46.000 millones

El Banco Central volvió a cerrar una jornada con fuerte intervención compradora en el Mercado Libre de Cambios y consolidó la acumulación de reservas impulsada por el esquema monetario que encabeza el Gobierno nacional. La entidad conducida por Santiago Bausili adquirió este viernes US$ 110 millones, la cifra más alta en lo que va de mayo.
Con este resultado, el organismo alcanzó las 83 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado oficial. Desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, lanzada a comienzos de 2026, el Banco Central ya sumó US$ 7.485 millones en compras de divisas.
El objetivo oficial para este año contempla una acumulación de entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, en función de la evolución de la demanda de dinero y de las condiciones de liquidez del mercado cambiario. De esta manera, la entidad monetaria ya cumplió aproximadamente el 75% de la meta mínima prevista para 2026.
En ese marco, el Banco Central sostuvo que “el monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios”. Además, señaló que podrá realizar “compras en bloque” para evitar alteraciones en el funcionamiento y la estabilidad del mercado.
Las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada en US$ 46.056 millones, luego de registrar un incremento diario de US$ 105 millones, consolidando el mayor nivel de reservas de los últimos meses.