Congreso: en pleno escándalo, Adorni presenta su informe de gestión y enfrenta 4.300 preguntas

La expectativa por el 145° informe de gestión de Manuel Adorni excede a la de sus antecesores. La habitual tensión previa a la exposición del Jefe de Gabinete en el Congreso ante la oposición, escaló por la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, en respaldo a su funcionario de máxima confianza.Mientras las encuestas marcan un momento bisagra para el gobierno, la cúpula violeta que completa la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, se juega mucho capital político este miércoles 29 de abril.Junto a la promesa de desaceleración de la inflación y la reactivación económica de cara al 2027, La Libertad Avanza reeditará el formato de apertura de sesiones ordinarias de cada 1° de marzo y dará una muestra de "alineamiento y defensa total" del modelo y de Adorni, investigado por la Justicia presunto enriquecimiento ilícito.En desarrollo...