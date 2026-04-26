Congreso: en pleno escándalo, Adorni presenta su informe de gestión y enfrenta 4.300 preguntas

El jefe de Gabinete se enfrenta a una sesión de alto voltaje político. Deberá responder un cuestionario con foco en su patrimonio y el caso $Libra, aunque también deberá dar explicaciones sobre la inflación y el empleo
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Redobló la apuesta: Karen Reichardt , lejos de pedir disculpas por burlarse de un hombre con Parkinson, insistió
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Piden indagatoria del titular de ARCA por esconder tres propiedades de más de USD 2,1 millones en Miami
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Repudiable: la libertaria Karen Reichardt salió a atacar a un hombre con Parkinson para defender el ajuste de Milei