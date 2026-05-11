Las criptomonedas, el nuevo frente judicial que complica a Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó en las últimas horas un capítulo sensible: movimientos con criptomonedas que no habrían sido declarados ante la Oficina Anticorrupción y que ahora son analizados por la Justicia federal como parte del presunto crecimiento patrimonial del vocero presidencial. El expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo, puso el foco sobre operaciones digitales detectadas tras el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario y de su entorno más cercano.

Según los informes incorporados a la causa, los investigadores encontraron registros de compra, venta y transferencias de activos digitales que no aparecían reflejados en la declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2024. Entre las criptomonedas bajo análisis figuran Bitcoin, Ethereum y Tether. Además, la Justicia pidió información a plataformas como Binance para reconstruir la trazabilidad de las operaciones y determinar el origen de los fondos.La fiscalía sospecha que parte de esos movimientos podrían haber servido para financiar gastos e inversiones que no guardan relación con los ingresos declarados oficialmente por Adorni. Entre los puntos bajo revisión aparece la compra de un departamento en Caballito, donde los investigadores creen que existió un pago adicional de alrededor de 65 mil dólares que no quedó asentado en la escritura pública. La operatoria incluyó una hipoteca privada por USD 100 mil, declarada formalmente, aunque la Justicia considera que también habría existido circulación de dinero en efectivo por fuera del circuito bancario.El expediente también incorporó testimonios sobre presuntas remodelaciones millonarias en una vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según declaró un contratista ante la Justicia, las obras demandaron cerca de USD 245 mil pagados en dólares billete y sin facturación formal. A eso se suman gastos por viajes internacionales y vuelos al exterior que la fiscalía considera difíciles de justificar con el patrimonio exteriorizado por el funcionario.En su última declaración jurada, Adorni informó un patrimonio superior a los 107 millones de pesos, además de USD 42.500 en efectivo y una cuenta en Estados Unidos con poco más de USD 6 mil. Sin embargo, la investigación judicial calcula movimientos por al menos USD 349.640 en poco más de un año. Con ese escenario, Lijo y Pollicita avanzan ahora sobre exchanges, billeteras virtuales y registros blockchain para determinar si el vocero presidencial omitió deliberadamente activos digitales y operaciones financieras que debían haber sido declaradas.