En la Feria del Libro, Achával destacó la importancia de la educación para construir "una Argentina con igualdad"

El intendente de Pilar, Federico Achával, participó del panel “Formar el talento local para las industrias estratégicas”, en el marco de las Jornadas de Educación y Trabajo que se realizaron en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.Allí compartió una jornada de reflexión y diálogo sobre la importancia de fortalecer el vínculo entre educación y trabajo para generar más oportunidades de desarrollo.Luego del encuentro, Achával expresó: "Hoy en la Feria del Libro pudimos compartir la historia de un sueño colectivo por el que trabajamos incansablemente y que nos llena de orgullo: la creación de la Universidad Nacional de Pilar, donde hoy miles de vecinos pueden formarse y construir un futuro mejor".Asimismo, el jefe comunal remarcó: "Estamos convencidos de que la educación es la herramienta para construir una Argentina con igualdad y oportunidades para todos"."Vamos a trabajar todos los días para construir un proyecto de país que ponga a la educación como motor fundamental para el crecimiento", señaló Achával.