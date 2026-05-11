Julián Álvarez y Gastón Granados firmaron un convenio marco de cooperación institucional en materia de seguridad

“El Municipio de Ezeiza es un modelo a seguir en términos tecnológicos y operativos, por eso fue muy enriquecedor recorrer su Centro de Atención en Seguridad al Vecino y su Centro de Logística. En el marco de nuestro Plan de Seguridad 2026/2027, este convenio nos permitirá avanzar en la profesionalización de nuestro sistema de prevención. Seguimos trabajando para construir una Lanús más segura”, indicó Álvarez.

El convenio permitirá articular acciones entre ambos municipios mediante el intercambio de recursos, información y capacidades institucionales vinculadas al abordaje de conflictos, la prevención comunitaria y la construcción de entornos más seguros para las vecinas y los vecinos. Además, habilitará el desarrollo de estrategias conjuntas, instancias de formación para equipos locales e intercambio de buenas prácticas destinadas a mejorar la respuesta del Estado ante situaciones vinculadas a la seguridad y la convivencia ciudadana.A su vez, el acuerdo también contempló la cooperación en herramientas de planificación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional, con una mirada puesta en la proximidad, la participación comunitaria y la coordinación entre gobiernos locales.También participaron de la recorrida los secretarios de Seguridad de Lanús y Ezeiza, Sebastián Castillo y Hugo Matzkin, respectivamente.