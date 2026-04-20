Sin presupuesto no hay universidad: la UBA advirtió que el ajuste de Milei empuja al sistema al colapso

En la previa a la cuarta Marcha Federal Universitaria, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, lanzó una dura advertencia sobre el presente del sistema universitario y científico argentino. “Podemos seguir unos meses más, no años”, sostuvo al describir el impacto del ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre las casas de estudio públicas.

Gelpi detalló además el fuerte deterioro salarial que afecta a docentes y no docentes universitarios. Según indicó, los ingresos del sector perdieron entre un 30% y un 40% frente a la inflación, mientras los gastos de funcionamiento se pagan “a mes vencido y sin actualización”. La situación ya comenzó a impactar sobre la estructura académica: solo en Exactas se fueron cerca de 440 docentes investigadores, mientras que en Ingeniería dejaron sus cargos alrededor de 150 profesionales.El rector también alertó sobre el vaciamiento progresivo del sistema científico y sostuvo que las universidades sostienen el nivel académico “con pinzas”. “Si esto sigue así va a haber un descenso, porque no hay magia”, señaló. A las bajas registradas en Exactas e Ingeniería se suman más de cien renuncias en Agronomía y Veterinaria, en medio de un éxodo creciente de investigadores y profesionales hacia el sector privado o el exterior.Durante la entrevista, Gelpi cuestionó además la postura ideológica del Gobierno frente a la universidad pública y la producción científica. “No entiendo por qué el gobierno hace esto. Los países que funcionan bien han apostado a la educación superior y la ciencia”, sostuvo. Luego fue más allá y vinculó el conflicto con una disputa sobre el pensamiento crítico: “En la universidad se enseña a pensar, se educa, se crea conocimiento. Eso para un gobierno que no respeta las leyes no es bueno”.