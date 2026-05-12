12.05.2026 / MARCHA UNIVERSITARIA

La UCR se sumó a la marcha universitaria y buscó despegarse del ajuste de Milei

La conducción nacional de la Unión Cívica Radical participó de la 4° Marcha Federal Universitaria junto a dirigentes bonaerenses, legisladores y referentes juveniles. En medio de las críticas al ajuste sobre las universidades, el partido intentó marcar distancia del Gobierno nacional.


La UCR se sumó a la marcha universitaria y buscó despegarse del ajuste de Milei

La conducción nacional de la Unión Cívica Radical participó de la 4° Marcha Federal Universitaria junto a dirigentes bonaerenses, legisladores y referentes juveniles. En medio de las críticas al ajuste sobre las universidades, el partido intentó marcar distancia del Gobierno nacional.

La Unión Cívica Radical dijo presente en la 4° Marcha Federal Universitaria con una columna propia encabezada por el presidente del partido, Leonel Chiarella, acompañado por los titulares partidarios de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Hernán Rossi y Emiliano Balbín, además del histórico referente Federico Storani.

La movilización reunió a organizaciones estudiantiles, docentes, sindicales y políticas que reclamaron mayor presupuesto para las universidades nacionales y una recomposición salarial para trabajadores del sector. En ese escenario, la presencia radical buscó mostrar una postura crítica frente al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre la educación pública.

También participaron de la columna radical los presidentes de la Juventud Radical de Nación y Ciudad, Nahuel Breglia y Teresa Barragán, junto a las diputadas nacionales Mariela Coletta y María Inés Zigarán.

La participación de la UCR en la protesta universitaria ocurrió en un contexto de fuertes tensiones internas dentro del partido respecto del vínculo con la Casa Rosada. Mientras algunos sectores mantienen una estrategia de acompañamiento parlamentario al oficialismo, otros dirigentes radicales endurecieron sus críticas por el impacto del ajuste en áreas sensibles como educación, salud y ciencia.

La nueva Marcha Federal Universitaria volvió a convertirse en una postal de amplio rechazo a la política de recortes del Gobierno nacional y sumó a distintos espacios opositores que intentan capitalizar el creciente malestar social frente a la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.

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