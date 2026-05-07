12.05.2026 / Judiciales

La Justicia avanza en la investigación sobre el nexo entre el Estado y la consultora de Bettina Angeletti

El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y busca establecer si existió direccionamiento en contrataciones y licitaciones.




La Justicia federal investiga si Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, fue beneficiada de manera irregular mediante contratos de su consultora +Be con proveedores del Estado.

El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y busca establecer si existió direccionamiento en contrataciones y licitaciones.

El magistrado ordenó medidas para reconstruir la relación comercial entre +Be y distintas firmas proveedoras del Estado nacional, entre ellas Foggia Group y Datco.

Lijo solicitó documentación sobre facturación emitida hacia la consultora de Angeletti, legajos societarios ante la Inspección General de Justicia y datos de beneficiarios finales de las contrataciones cuestionadas.

La fiscalía también pidió información a la Oficina Nacional de Contrataciones sobre la participación de las empresas investigadas en licitaciones públicas y las constancias de los procesos en los que resultaron adjudicatarias.

Hasta el momento no hay imputaciones formalizadas en la causa.

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