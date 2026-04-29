08.05.2026 / POLEMICA

Ayer Bullrich, hoy Petri?: Cristina Pérez cruzó a Adorni por sus viajes y quedó expuesta la interna libertaria

La periodista Cristina Pérez cuestionó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reclamó que explique el origen de los fondos utilizados para sus viajes al exterior. Las declaraciones, realizadas durante su editorial en Radio Rivadavia, generaron fuerte repercusión política y dejaron al descubierto nuevas tensiones dentro del oficialismo libertario.




“Hay gente que lo votó y se siente traicionada”, sostuvo Pérez al referirse al malestar que, según planteó, comenzó a crecer entre votantes del gobierno. La periodista exigió precisiones sobre el financiamiento de los viajes internacionales del funcionario y vinculó el tema con las promesas de austeridad que impulsó la administración de Javier Milei.

Las críticas tienen qu ser leídas en clave de interna política. Pérez es esposa del diputado libertario y ex ministro de Defensa Luis Petri, uno de los dirigentes que mantiene diferencias con sectores del círculo más cercano al Presidente.

En ese contexto, el cuestionamiento a Adorni fue interpretado por distintos actores del oficialismo como parte de una disputa de poder hacia adentro de La Libertad Avanza. Una crítica que se agrega a la ya acaecida por Patricia Bullrich. 

La ex ministra de Seguridad, actual senadora de LLA, le habia exigido que presente información como su declaración jurada en el maco de la polémica situación que padece Adorni a causa de posibles hechos de corrupción. 


