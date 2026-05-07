Adorni brindó una conferencia de prensa con Caputo y Monteoliva, pero sin responder preguntas sobre la causa judicial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este viernes una conferencia de prensa desde la Casa Rosada en la que evitó hacer alusiones a la investigación judicial en su contra por su incremento patrimonial, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, se enojó por una consulta respecto a posibles "sobresueldos" y si la situación de ese funcionario afectaba la llegada de inversiones a la Argentina.Adorni dio la conferencia acompañado de Caputo y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que hablaron sobre un operativo de la Policía Federal de secuestro de más de 400 kilos de cocaína en Santa Fe y sobre el giro al Congreso del proyecto denominado “Súper RIGI”, respectivamente.El titular del Palacio de Hacienda también evitó responder sobre la situación judicial del jefe de Gabinete. “Qué pregunta es esa, Dios mío”, dijo el funcionario al ser consultado por los periodistas sobre si existía una la hora de conseguir inversiones para el país y si los ministros habían cobradoEn la conferencia de prensa, Adorni se limitó a ponderar dos fallos favorables al Gobierno. Por un lado, celebró que “la Cámara concedió el recurso extraordinario interpuesto por el gobierno nacional en la causa por el”, por lo que la medida cautelar “seguirá suspendida hasta que se exprese la Corte Suprema”.Por otra parte, consideró una “gran noticia para los trabajadores” que “la Justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar de la CGT que suspendía la, por lo que la ley aprobada va a entrar en vigencia”.De todas maneras, Adorni tuvo otra breve intervención en la conferencia de prensa ante la pregunta de uno de los periodistas por supuestos sobresueldos en la gestión libertaria: “Perdón que me meta, pero la verdad que la conferencia es sumamente relevante. El tema del SuperRIGI podría generar una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos por décadas hacia adelante. Y lo que ha hecho la ministra Monteoliva en materia de incautación de droga y de la lucha contra el narcotráfico, especialmente en algunas zonas del país, me parece que amerita, más allá de la buena voluntad de los ministros de poder responder cualquier tipo de preguntas... queremos que sea agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas”.“Es. Si no es de interés, no hay obligación de preguntar y se le puede dar el lugar a otro compañero", cerró el jefe de Gabinete.