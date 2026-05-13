De cara al 2027, Fátima Florez podría ser candidata de La Libertad Avanza

Fátima Florez podría ser candidata de La Libertad Avanza en 2027 | Exitoina https://t.co/v1M6H37XXj  A N G E L (@AngeldebritoOk) May 13, 2026

Mientras el Gobierno de Javier Milei atraviesa una turbulencia entre internas, el escándalo de Manuel Adorni y la crisis económica y salarial, todo parece indicar que se viene una nueva bomba tras el trascendido de que Fátima Florez fue convocada para ser candidata de La Libertad Avanza (LLA).Así lo adelantó este martes el periodista de espectáculos Ángel de Brito en su programa. Según el conductor de LAM, la actirz y humorista fue convocada por el oficialimso de cara a las elecciones del año pasado y "estaría evaluando la propuesta". La imitadora conoce los pasillos de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos ya que fue pareja de Javier Milei en el inicio de su gestión como Presidente.En su reciente temporada de verano en Mar del Plata, la artista reveló que el Presidente tiene cierto fanatismo por ella. “Él es fanático mío, admirador mío hace muchos años. Incluso, como digo, antes de que nosotros seamos pareja, él ya me expresaba su admiración hacia mis personajes y hacia mi trabajo. Siempre le gustó y se puso contento de que me fuera bien en el teatro. Eso es amor”, sostuvo.Como si no hubiera de qué preocuparse en el país, Javier Milei homenajeará con una canción a su expareja, la humorista Fátima Florez, durante un desfile de Roberto Piazza. El evento del diseñador tiene como fin recolectar donaciones para su entidad enfocada en la lucha contra el abuso infantil y se llevará a cabo el 9 de junio a las 21:00 en el histórico local Señor Tango.En este sentido, Piazza reveló que el tono del atuendo sigue en discusión con la artista. Previamente, el diseñador reveló que le consultó al presidente si deseaba verla “vestida de novia”, ante lo cual Milei respondió: “Esas son cosas de mujeres, hablalo vos con ella”. Más allá de la carga simbólica del blanco, las tendencias actuales ofrecen múltiples variantes: “Si va de blanco o si va de rojo o si va de negro, no te lo puedo decir todavía porque estamos hablando con Fátima”, explicó el creativo.