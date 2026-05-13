Con miras al 2027, Bullrich cargó contra el gobierno de Jorge Macri y se mostró interesada en la Ciudad de Buenos Aires

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la escena política tras publicar un video en redes sociales donde cuestionó el estado del subte porteño y comparó el desarrollo del transporte público de la Ciudad de Buenos Aires con el de Santiago de Chile. Rápidamente, el mensaje fue interpretado por distintos sectores como un posible guiño a una futura candidatura en la Ciudad.“Buenos Aires perdió el ritmo”, escribió Bullrich en su cuenta oficial junto a un video en el que habla directamente a cámara y plantea, con tono de diagnóstico y propuesta, que la capital argentina quedó rezagada frente a otras ciudades de la región. Seguramente, las palabras de la exministra de Seguridad Nacional no pasarán desapercibidas en la agenda del alcalde Jorge Macri, uno de los destinatarios del mensaje.En el mensaje, Bullrich recordó que Buenos Aires fue la primera ciudad de América Latina en contar con subte, pero aseguró que otras capitales avanzaron mucho más rápido en las últimas décadas. “Los subtes: nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión”, expresó.La ex PRO destacó el caso chileno tras una reciente visita a Santiago. “La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años”, sostuvo. Además, cuestionó el funcionamiento actual del sistema porteño y apuntó contra la falta de obras estructurales.“Seguimos discutiendo parches. Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una Ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado”, afirmó. En el video que acompañó el posteo, Bullrich profundizó: “143 kilómetros de subterráneo versus 56,6. Santiago de Chile versus Buenos Aires. 600 millones de transportados versus 191 millones. 163 estaciones versus 90”, enumeró.Luego lanzó una definición contundente: “¿Qué quiere decir esto? Que Buenos Aires se quedó. Somos el primer subte de América Latina. El de Chile es de 1975. Sin embargo, nos pasaron por arriba”. Finalmente, cerró el mensaje con una propuesta vinculada al desarrollo del transporte urbano: “¿Qué tenemos que hacer? Darle velocidad al subte en Buenos Aires para que conecte cada rincón de la ciudad”.El tono del mensaje y el foco puesto sobre problemas de gestión urbana rápidamente despertaron interpretaciones políticas. La publicación apareció además en medio de crecientes especulaciones sobre el futuro político de Bullrich y una eventual candidatura en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien Bullrich no hizo referencias electorales explícitas, el formato del video, la comparación internacional y el planteo de propuestas concretas fueron leídos como una señal.