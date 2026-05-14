Adorni - Gate: un informático especialista en blockchain ratificó que Manuel Adorni recibió 37.500 U$S en billeteras virtuales

El ingeniero de datos y especialista en blockchain Fernando Molina afirmó este miércoles que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió 37.500 dólares a través de una billetera virtual durante el 2024, y agregó que se registraron movimientos por 295 mil dólares que podrían vincularse al funcionario libertario."Adorni habría recibido en su wallet de Binance, que utilizaba para recibir donaciones, 37.500 dólares durante 2024", escribió el analista en sistemas en su cuenta de la red social X. Y agregó: "Mirando más transacciones, hay movimientos por 295 mil dólares que podrían atribuirse a él si se comprueba".Molina había participado como testigo en la comisión investigadora de la cripto estafa Libra en la Cámara de Diputados, y aportó claridad sobre el funcionamiento técnico del token a través mediante informes que pusieron la lupa en las primeras transferencias de fondos ilícitos.