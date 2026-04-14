Milei suma asistencia: el FMI aseguró que aprobará la revisión del acuerdo y girará US$1.000 millones

La vocera del, Julie Kozack, confirmó este jueves desde Washington que el organismo avanzará la próxima semana con la revisión del acuerdo firmado con la Argentina y que, una vez aprobada por el Directorio, se habilitará unpara la administración deDurante una conferencia de prensa, la funcionaria señaló que el Consejo del FMI se reunirá en los próximos días para analizar la situación del programa argentino y destacó que, desde la visión del organismo, el plan económico “está produciendo avances importantes” en distintos indicadores macroeconómicos.Kozack evitó, sin embargo, responder consultas vinculadas a la caída de la recaudación tributaria, el impacto económico de la situación política que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las protestas que se multiplicaron en las últimas semanas por los recortes presupuestarios en educación y universidades.En cambio, la portavoz del Fondo puso el foco en aspectos que el organismo considera positivos dentro del programa económico, entre ellos la desaceleración inflacionaria, la estabilidad financiera y algunos indicadores sociales vinculados a la pobreza.El nuevo giro de fondos se producirá en medio de la necesidad del Gobierno de reforzar reservas y sostener el esquema financiero acordado con el organismo internacional, mientras continúan las negociaciones por el cumplimiento de metas fiscales y monetarias.Además de referirse a la Argentina, Kozack advirtió sobre el complejo escenario internacional y reveló que el FMI analiza desplegar líneas de asistencia de entre US$20.000 y US$50.000 millones para asistir a al menos 15 países afectados por el actual contexto global. Asimismo, la funcionaria indicó que la entidad mantiene un comité especial de coordinación junto al Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía para monitorear el impacto económico internacional y evaluar nuevas herramientas de financiamiento y apoyo.