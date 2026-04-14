Milei suma asistencia: el FMI aseguró que aprobará la revisión del acuerdo y girará US$1.000 millones

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI)
, Julie Kozack, confirmó este jueves desde Washington que el organismo avanzará la próxima semana con la revisión del acuerdo firmado con la Argentina y que, una vez aprobada por el Directorio, se habilitará un desembolso de US$1.000 millones
para la administración de Javier Milei
.
Durante una conferencia de prensa, la funcionaria señaló que el Consejo del FMI se reunirá en los próximos días para analizar la situación del programa argentino y destacó que, desde la visión del organismo, el plan económico “está produciendo avances importantes” en distintos indicadores macroeconómicos.
Kozack evitó, sin embargo, responder consultas vinculadas a la caída de la recaudación tributaria, el impacto económico de la situación política que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las protestas que se multiplicaron en las últimas semanas por los recortes presupuestarios en educación y universidades.
En cambio, la portavoz del Fondo puso el foco en aspectos que el organismo considera positivos dentro del programa económico, entre ellos la desaceleración inflacionaria, la estabilidad financiera y algunos indicadores sociales vinculados a la pobreza.
El nuevo giro de fondos se producirá en medio de la necesidad del Gobierno de reforzar reservas y sostener el esquema financiero acordado con el organismo internacional, mientras continúan las negociaciones por el cumplimiento de metas fiscales y monetarias.
Además de referirse a la Argentina, Kozack advirtió sobre el complejo escenario internacional y reveló que el FMI analiza desplegar líneas de asistencia de entre US$20.000 y US$50.000 millones para asistir a al menos 15 países afectados por el actual contexto global. Asimismo, la funcionaria indicó que la entidad mantiene un comité especial de coordinación junto al Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía para monitorear el impacto económico internacional y evaluar nuevas herramientas de financiamiento y apoyo.