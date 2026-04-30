Profesionales de la salud viajan a Ginebra para frenar la salida de Argentina de la OMS

En un contexto delicado por el brote internacional de hantavirus, las gestiones reservadas del canciller Pablo Quirno para acelerar la salida de Argentina de la OMS provocó una reacción inmediata del campo sanitario.La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) organizó de urgencia un viaje a Ginebra, Suiza, para participar de la Asamblea Mundial de la Salud y denunciar ante el organismo que la decisión de Javier Milei "no representa al pueblo argentino".El Canciller dio instrucciones a los representantes argentinos ante organismos internacionales en Ginebra para hacer lobby y bajar el rechazo diplomático que genere la salida de Argentina de la OMS,En respuesta, la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, viajará a Suiza como integrante de la delegación de la Internacional de Servicios Públicos, la Federación Global de Trabajadores Sanitarios, para entregar una carta dirigida al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, firmada por más de 3 mil referentes del sistema de salud argentino."La voluntad de Argentina va a estar representada en la Asamblea Mundial", afirmó Boriotti en diálogo con La Política Online y agregó "no lo hará el Estado argentino, sino un conjunto de organizaciones del campo sanitario que elaboraron una carta pública manifestando la voluntad de continuar dentro de la OMS".Cuando la movida de Cancillería busca morigerar el rechazo del organismo internacional a la retirada de Argentina, el secretario general de la OMS exhortó públicamente al gobierno argentino a suspender la salida del organismo por la crisis sanitaria vinculada al hantavirus, dijeron desde la federación gremial.La Asamblea Mundial de la Salud se realizará entre el 18 y el 23 de mayo en Ginebra y tendrá como telón de fondo el conflicto diplomático abierto por la decisión de Milei de abandonar la OMS siguiendo el alineamiento político con Donald Trump.En la carta que llevarán a Ginebra, médicos, investigadores, universidades y organizaciones sociales sostienen que la decisión del gobierno fue tomada "sin debate público, sin consulta a la comunidad científica y sin participación de los actores sanitarios".Además, advierten que abandonar la OMS "compromete seriamente la capacidad del país para proteger la salud de su población" y denuncian que la ruptura forma parte de "un proceso más amplio de debilitamiento de la salud pública y desarticulación de capacidades técnicas construidas durante décadas"."Romper ese vínculo no fortalece ninguna soberanía. Debilita la capacidad del Estado para garantizar derechos", afirma el documento que será presentado ante la Asamblea Mundial.La nota también remarca que "la cooperación sanitaria internacional salva vidas" y concluye con una frase dirigida directamente al gobierno de Milei: "La Argentina sanitaria no se retira de la OMS".