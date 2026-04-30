Residencias médicas: el Gobierno eliminó el régimen anterior y creó un examen integrado

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó un nuevo esquema para el acceso a las residencias médicas y sanitarias en todo el país mediante el Decreto 555/2026 y la Resolución 2012/2026, con los que eliminó el régimen anterior cuestionado por denuncias de irregularidades y creó el Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (EI), que desde ahora será la única instancia válida para acceder a cargos de formación.La nueva modalidad comenzará a implementarse este año y tendrá como principal novedad la digitalización completa de las evaluaciones. Los postulantes deberán rendir mediante tablets y ya no utilizarán exámenes impresos. El examen de Medicina fue fijado para el 7 de julio, mientras que las restantes especialidades básicas y postbásicas se desarrollarán el 30 de junio.La cartera que conduce Mario Lugones también creó el Comité de Adhesión al Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (CAEI), organismo encargado de coordinar el sistema y definir sedes, cronogramas, bibliografía obligatoria y mecanismos de validación y corrección de las pruebas. El ente estará integrado por representantes de instituciones públicas y privadas y sus funciones serán ad honorem.Según el nuevo reglamento, el examen consistirá en una prueba presencial de 100 preguntas de opción múltiple, con modalidad escrita o digital según cada caso. El puntaje final se calculará combinando el resultado del examen y el promedio de la carrera, mientras que quienes hayan realizado toda su formación de grado en Argentina recibirán cinco puntos adicionales en el orden de mérito final.La normativa además estableció nuevas condiciones de inscripción para los aspirantes. Los ciudadanos extranjeros deberán contar con DNI argentino o documentación migratoria válida y los títulos emitidos por universidades extranjeras tendrán que estar convalidados o reválidados por instituciones nacionales. La preinscripción será obligatoria y deberá realizarse a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA).Otra de las modificaciones incorporadas por el Gobierno es la obligatoriedad de una entrevista personal para quienes aspiren a adjudicar vacantes en hospitales o instituciones sanitarias. A su vez, el Ministerio confirmó la incorporación de nuevos centros privados y militares al sistema, entre ellos la Fundación Favaloro, FLENI, el Hospital Alemán y el Hospital Militar Central.La reforma se conoció días después de que el Gobierno oficializara también la Beca Nacional de Residencia como única modalidad de contratación para residentes en instituciones dependientes o conveniadas con Nación. El nuevo esquema fue impulsado luego del escándalo generado en 2025 por denuncias de filtraciones, venta de exámenes y presuntos fraudes académicos que obligaron a repetir evaluaciones y reconfigurar el sistema.