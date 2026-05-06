17.05.2026 / SEGURIDAD · CAMERÚN

Camerún identifica 200 operaciones de minería artesanal ilegal

Camerún anunció el descubrimiento de aproximadamente 200 operaciones clandestinas de minería artesanal en las regiones Este y Adamawa, con más del 95% bajo control de empresas extranjeras. El hallazgo surgió de una investigación lanzada en enero tras identificar discrepancias enormes entre las exportaciones oficiales de Camerún y las cifras de importación reportadas por otros países.