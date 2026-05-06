Camerún identifica 200 operaciones de minería artesanal ilegal

El ministerio de minas de Camerún divulgó el miércoles el descubrimiento de aproximadamente 200 operaciones mineras ilegales en las regiones Este y Adamawa. Según la lista publicada por las autoridades, más del 95% de estas empresas son de propiedad extranjera.
Las autoridades camerunesas pidieron a estas firmas que "cesen inmediatamente las actividades mineras", aunque no especificaron sanciones legales ni procesos judiciales.
La brecha inexplicable
La investigación fue lanzada a raíz de discrepancias alarmantes entre los reportes oficiales de exportación de oro camerunés y las cifras de importación reportadas por otros países. En 2023, Camerún reportó la producción de 953 kilogramos de oro, de los cuales exportó oficialmente apenas 22,3 kilogramos. Sin embargo, según un informe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)
publicado en diciembre de 2025, países importadores - especialmente los Emiratos Árabes Unidos - reportaron recibir 15,2 toneladas (15.200 kilogramos) de oro de Camerún durante el mismo período.
La diferencia es de proporción casi incomparable: los países importadores reportaron casi 680 veces más oro que el oficialmente declarado por Camerún. Esta brecha sugiere un sistema masivo de desviación de oro hacia redes informales y canales de contrabando que operan completamente fuera de la supervisión regulatoria.
Redes transnacionales y operadores chinos
La presencia mayoritaria de empresas chinas entre las 200 operaciones ilegales identificadas apunta hacia patrones estructurados de explotación minera vinculados a cadenas de suministro globales. Camerún no ha divulgado detalles sobre cómo estas empresas extranjeras accedieron al territorio ni cómo operaron durante años sin detección oficial. El silencio sobre estos aspectos sugiere que las operaciones clandestinas funcionaron con cierta tolerancia institucional o mediante corrupción de funcionarios de nivel local.
Regulación débil a pesar de la reforma
Camerún adoptó un nuevo código minero en 2023 con el objetivo de reforzar el control sobre el sector extractivo. Sin embargo, según Aicha Pemboura, investigadora especializada en crimen organizado en África Central, la corrupción y la influencia de élites poderosas continúan limitando la capacidad de enforcement del estado. En un informe de marzo de 2026 sobre redes criminales en la región centroafricana, Pemboura señaló que estas limitaciones institucionales permiten que el contrabando de oro prospere incluso cuando existen marcos regulatorios formales.
La investigación también reveló que una proporción significativa del oro extraído mediante minería artesanal en Camerún nunca entra en el sistema oficial de reportes. Esto ocurre porque las operaciones clandestinas venden directamente a redes informales, lo que facilita la evasión de impuestos y la pérdida de ingresos fiscales para el estado camerunés. La magnitud del contrabando sugiere pérdidas financieras de cientos de millones de dólares anuales.
Implicaciones para la seguridad regional
El descubrimiento de 200 operaciones ilegales controladas mayoritariamente por operadores extranjeros forma parte de un fenómeno más amplio en la región centroafricana, donde la minería artesanal clandestina alimenta redes criminales transnacionales. Estos circuitos de contrabando de minerales preciosos no solo representan pérdida de soberanía económica, sino que también generan dinero que financia otras actividades ilícitas en la región. (https://www.miningfocusafrica.com)
¿Por qué existe una brecha tan grande entre las exportaciones oficiales y las importaciones reportadas?
La investigación indica que la mayor parte del oro extraído mediante minería artesanal en Camerún no pasa por canales oficiales de exportación. Las operaciones clandestinas venden directamente a redes informales o a intermediarios que contrabandearan el oro sin registros aduanales. Esto permite la evasión de impuestos y la pérdida de control regulatorio estatal. La brecha de casi 680 veces sugiere un sistema casi completamente paralelo al oficial.
¿Qué sucederá con las 200 empresas ilegales identificadas?
El ministerio camerunés pidió el cese inmediato de actividades, pero los anuncios no mencionaron cronograma de sanciones, multas específicas ni procesos judiciales. La implementación de consecuencias legales dependerá de la capacidad institucional de Camerún y de su voluntad política de confrontar a las élites económicas locales involucradas en estas operaciones.