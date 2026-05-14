15.05.2026 / FINANZAS

Los mercados le ponen un freno al relato libertario: sube el Riesgo País y se hunden acciones argentinas


La euforia oficial por la desaceleración de la inflación duró poco. Los mercados reaccionaron con fuertes bajas en bonos y acciones argentinas, mientras el riesgo país volvió a superar los 530 puntos básicos en una jornada marcada por la desconfianza financiera y la volatilidad global.




Los bonos soberanos en dólares operaron en rojo y registraron caídas de hasta 1,7%, encabezadas por el Global 2046. También retrocedieron el Bonar 2029, el Global 2035 y el Global 2038. En paralelo, el riesgo país trepó 2,1% hasta los 536 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan, luego de haber tocado esta semana su nivel más bajo en tres meses.

La presión también golpeó a las acciones argentinas. El índice S&P Merval cayó 1,5% en la Bolsa porteña, mientras que los ADRs que cotizan en Wall Street registraron desplomes de hasta 5,6%. Entre las mayores bajas aparecieron Grupo Supervielle, Edenor, BBVA Argentina y Telecom Argentina.

El movimiento ocurrió apenas un día después de que se conociera el dato de inflación de abril, que marcó un 2,6% y mostró una desaceleración respecto de marzo. Desde el Gobierno buscaron capitalizar el índice como una señal de “normalización” económica. El presidente Javier Milei celebró el dato en redes sociales y sostuvo que el IPC está “retornando a la normalidad” pese a “los intentos golpistas de la política y el shock externo”.

Sin embargo, la reacción del mercado expuso que persisten las dudas sobre la sostenibilidad del programa económico. A la incertidumbre local se sumó un contexto internacional adverso: los principales índices de Wall Street también operaron con pérdidas, afectados por la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la tensión geopolítica en Medio Oriente tras las restricciones de Irán en el estrecho de Ormuz.

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