El salvataje de Trump tuvo costo: el BCRA pagó más de u$s17 millones por el swap con EEUU

Según detalló la entidad monetaria, los intereses abonados ascendieron a u$s17,7 millones por la operatoria concretada en el marco del acuerdo firmado el 18 de octubre pasado. El swap había sido presentado por el oficialismo como una herramienta clave para contener la presión sobre el dólar y reforzar las reservas en medio de la volatilidad financiera que se profundizó tras las elecciones bonaerenses.

La cifra difundida por el Central resultó menor a las declaraciones realizadas meses atrás por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien había asegurado que la operación generó “decenas de millones de dólares en ganancias para los estadounidenses”. Sin embargo, el organismo que conduce Santiago Bausili evitó precisar si el monto informado representó el costo total del acuerdo o si existieron otros cargos asociados a la asistencia financiera.El swap con Estados Unidos continúa vigente y contempla una línea de hasta u$s20.000 millones. En la práctica, la operación implicó que el Tesoro norteamericano comprara pesos e inyectara dólares para frenar la corrida cambiaria en un contexto de fuerte dolarización de carteras. La cancelación del tramo utilizado fue confirmada en enero por el propio Bessent, quien celebró que la Argentina hubiera devuelto rápidamente los fondos utilizados.