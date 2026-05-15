El dólar sigue bajo control, pero el mercado ya apuesta a una suba hacia fin de año

xEl dólar sigue bajo control, pero el mercado ya apuesta a una suba hacia fin de añoEl dólar oficial cerró la semana por debajo de los $1.400, luego de dos jornadas consecutivas al alza. La fuerte liquidación de exportaciones y la oferta privada de divisas mantuvieron contenido al tipo de cambio, mientras el mercado de futuros comenzó a reflejar expectativas de subas para los próximos meses.En el segmento mayorista, la cotización retrocedió $0,50 y terminó en $1.395,50 para la venta. De esta manera, el valor se sostuvo lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno, actualmente ubicada en $1.731, con una diferencia cercana al 24%.La estabilidad cambiaria también estuvo apuntalada por la intervención oficial y la acumulación de reservas del Banco Central, aunque en las últimas ruedas el organismo desaceleró el ritmo de compras. Pese a eso, el Ejecutivo buscó mostrar calma en el mercado y evitar movimientos bruscos en plena tensión financiera.En el mercado minorista, el dólar subió $5 y cerró a $1.420 en la cotización del Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.846. Según el promedio relevado por el Banco Central entre distintas entidades financieras, la divisa operó en torno a los $1.419,13.Las cotizaciones financieras también registraron movimientos. El dólar MEP operó a $1.429,20 y el contado con liquidación llegó a $1.491,23. En tanto, el dólar blue avanzó $5 y se ubicó en $1.425 para la venta en las cuevas de la city porteña. Mientras tanto, los contratos de futuros proyectaron un tipo de cambio mayorista de $1.618,50 para diciembre, una señal de que el mercado todavía mantiene dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario oficial.