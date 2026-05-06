Máxima tensión: la interna libertaria obligó a suspender la reunión de la mesa política de Milei

La interna sacude a La Libertad Avanza y desconcierta el silencio de Javier Milei. Mientras dirigentes del espacio piden su intervención para evitar que escale la disputa, la conducción del oficialismo resolvió cancelar la reunión de la mesa política prevista para este lunes en Casa Rosada tras un fin de semana cargado de tensión por acusaciones cruzadas, operaciones en redes sociales y enfrentamientos públicos entre el caputismo y el karinismo.La suspensión del encuentro buscó evitar un nuevo episodio de tensión entre, Martín y Lule Menem, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y otros referentes libertarios que debían coincidir para discutir la agenda legislativa. En la Casa Rosada reconocen que el clima interno se volvió cada vez más difícil de contener.El conflicto se disparó luego de que una cuenta anónima de X atribuida a Martín Menem, “PeriodistaRufus”, quedara bajo sospecha de difundir críticas contra figuras centrales del Gobierno, entre ellas Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y Luis Caputo. Pero el episodio generó todavía más preocupación por publicaciones que también apuntaban contra Karina Milei y el propio Presidente.La disputa escaló rápidamente cuando el entorno digital alineado con Santiago Caputo comenzó a difundir capturas y acusaciones públicas contra el titular de Diputados. Durante horas, las redes libertarias se transformaron en un campo de batalla donde militantes y funcionarios cruzaron reproches sin mediaciones ni intentos visibles de ordenar la situación desde la conducción del espacio.Martín Menem intentó despegarse de las acusaciones mediante un mensaje enviado al bloque oficialista, donde adjudicó el episodio a un error de su community manager. “La persona que maneja mi instagram copio un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp”, sostuvo el riojano, quien además denunció que hubo personas “muy malintencionadas” detrás de la viralización del contenido.Mientras tanto, las diferencias internas comenzaron a extenderse más allá de la pelea entre Caputo y Menem. La continuidad de Manuel Adorni volvió a quedar bajo discusión dentro del oficialismo, en plena tensión por las denuncias que enfrenta y el desgaste político que ya empezaría a impactar sobre la imagen del Gobierno."Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”, lanzó con repudiables expresiones Santiago Caputo en X luego de que la cuenta señalada fuera eliminada. El conflicto entre el ala caputista y la liderada por Karina Milei ya habita en la superficie y aún no hay novedades de diálogo para resolver el traspié.