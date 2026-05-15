18.05.2026 / Interna

"No es ubicado": Ritondo cuestionó a Martín Menem por criticar a Mauricio Macri

El presidente del bloque PRO en Diputados se refirió a los recientes dichos del titular de la Cámara baja, que manifestó que si el ex mandatario fuera candidato el año próximo “le haría un favor al kirchnerismo”.




El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, salió este lunes al cruce de las afirmaciones del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y dijo que resulta “poco ubicado” asegurar que una candidatura presidencial de Mauricio Macri es funcional a la vuelta del kirchnerismo.

“Sería una irresponsabilidad dar hoy esa discusión porque solo genera ruido, pero lo que está claro es que Mauricio Macri demostró como nadie que puso el país por encima de sus ambiciones personales”, afirmó Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia.

El legislador y presidente del PRO bonaerense enfatizó: “Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo, cuando ellos (por La Libertad Avanza) estaban callados o no sé qué harían de su vida, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo”.

Martín Menem, en una entrevista concedida a un diario, dijo que si Mauricio Macri fuera candidato el año próximo “le haría un favor al kirchnerismo” y consideró que en los comicios de 2027 “los votantes del PRO van a acompañar” a La Libertad Avanza.

Ritondo le respondió hoy que "plantear eso es no conocer la historia, ni la del PRO ni la de Mauricio Macri” y sostuvo que “especular de ese modo no es ubicado ni natural”.

En alusión a la relación del Gobierno con el partido amarillo recalcó que “tiene que haber un ida y vuelta, no solo pedirle favores al otro”.  “Mauricio y el PRO siempre han demostrado el menor egoísmo que yo he visto en la política argentina”, sostuvo. 

Por último, enfatizó: “Lo que está claro es que el PRO no quiere volver al pasado, no quiere volver al populismo”.

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