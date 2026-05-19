19.05.2026 / EN LAS REDES SOCIALES

Javier Milei cada vez más violento con el periodismo: ahora llamó mierdosa a Viviana Canosa

El presidente volvió a utilizar sus redes sociales para apuntar contra la conductora, luego del discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro.



El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo exabrupto en redes sociales al llamar “mierdosa” a la conductora Viviana Canosa, en medio de la repercusión por el discurso de Lizy Tagliani tras ganar un Martín Fierro.

El mandatario compartió una publicación de la cuenta “Agarra la Pala”, que mostraba el momento en el que Tagliani recibió el premio, se emocionó y pidió “justicia” por su familia y por su hijo, luego de las acusaciones públicas que Canosa había realizado en su contra. “Mierdosa teléfono...”, escribió Milei desde su cuenta oficial de X, en un mensaje que fue interpretado como una alusión directa a Canosa y que volvió a generar polémica por el tono utilizado por el jefe de Estado contra una periodista.

El nuevo cruce se enmarca en la fuerte disputa mediática y judicial entre Canosa y Tagliani, después de que la conductora realizara graves acusaciones contra la humorista y actriz, quien llevó el caso a la Justicia y denunció el impacto personal y familiar que le provocó la situación.

No es la primera vez que Milei apunta contra Canosa: el Presidente ya la había cuestionado en otras oportunidades con insultos y descalificaciones públicas, en una escalada que volvió a poner bajo la lupa su vínculo con la prensa y el uso de sus redes sociales para intervenir en conflictos mediáticos.

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