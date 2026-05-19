La canasta de servicios públicos en el AMBA se disparó un 50% en mayo

La canasta de servicios públicos para un hogar promedio sin subsidios del AMBA subió en mayo un 50% a nivel interanual y alcanzó los $249.834. El dato se desprende del estudio elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, donde detalló que el gas (+53%) fue el que impulsó la suba, seguido por energía eléctrica (37,8%), agua (5,9%) y transporte (3%).Por su parte, el incremento con respecto al mes previo fue del 17,5%. Todos los ajustes fueron generalizados y se deben tanto a un mayor consumo estacional como a la actualización de tarifas. Además, en todos los casos, el incremento estuvo arriba del 2,6% de inflación en abril informada por el INDEC.Según explica el informe de IIEP, las subas "responden a la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante es el gas, cuya factura casi se duplica respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año". A nivel interanual, el incremento más fuerte estuvo en la factura de transporte, con un incremento del 75%, por encima del IPC estimado. Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural presentó un alza de 21%, 43% y 37% respectivamente.- Gas: en mayo el cargo fijo sube 4% y el variable 3,3%. A esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo, que se duplica entre abril y mayo al dejar atrás el periodo de menor demanda del año. La combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 53,3.- Energía eléctrica: el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado es un incremento del gasto del 37,8% respecto de abril.- Colectivos: las líneas de la Ciudad aumentan 5,4% (IPC de marzo 3,4% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril, se mantuvieron sin cambios. El gasto total en transporte sube 3% respecto del mes anterior.- Agua: confluyen tres factores: ajuste tarifario, un día más de consumo (mayo tiene 31 días) y el nuevo tope de incremento mensual del 3% vigente desde mayo (era 4% entre enero y abril). El gasto en el servicio aumentó 5,9% respecto de abril.