Con la metáfora de un "marciano", Milei disertó en el MALBA y defendió el rumbo económico

El presidente Javier Milei afirmó que el Gobierno mantendrá su política de restricción monetaria con el objetivo de “derrotar la inflación” y aseguró que no habrá cambios en la estrategia económica oficial. Las declaraciones del mandatario se dieron durante un evento de VALO realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde volvió a defender el ajuste monetario impulsado por su gestión.Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la economía argentina debió atravesar “dos shocks muy negativos” y aseguró que los indicadores de marzo y abril comenzaron a mostrar “señales de recuperación”, en línea con las declaraciones recientes del ministro de Economía, Luis Caputo.No obstante, el Jefe de Estado eligió una situación hipotética particular para graficar los índices macroeconómicos durante su gestión. “¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina y quiere saber cómo está el país? Mira el Boletín Oficial y mira los números. Dice, ‘el camino de la reconstrucción es maravilloso y va a ser potencia’”, expresó Milei.Bajo la misma premisa, profundizó en su metáfora y lanzó un nuevo dardo contra los medios y periodistas críticos del oficialismo, al atribuir los cuestionamientos a una “abstinencia de pauta”. “Si prende la tele dice ‘Argentina va camino al peor de los infiernos’. Nunca se produjo una divergencia entre lo que dicen los datos y los medios”, afirmó.Respecto a la política monetaria y la inflación, resaltó: “Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos en seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación. Es decir, no vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación”.El jefe de Estado explicó que recién a mediados de 2024 pudieron “frenar la emisión de dinero” debido a la existencia de “elementos endógenos funcionando”.Durante su exposición, Milei insistió en que el endurecimiento monetario continuará como uno de los pilares centrales del programa económico. “Pero nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Y eso también es un elemento importante porque eso también impacta sobre la tasa de interés”, expresó.El mandatario también se refirió a la flexibilización del cepo cambiario y aseguró que la Argentina avanza “cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria”.“Sacamos prácticamente el 95% del cepo. Con lo cual y, además, el tipo de cambio, si no estuviéramos comprando 8.500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en 1.100”, afirmó.Además, sostuvo que el dólar “está muy lejos de las bandas” y destacó la acumulación de reservas por parte del Banco Central. “Estamos acumulando una gran cantidad de dólares. Para que eso básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos”, concluyó Milei.