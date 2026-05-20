A 15 días de la promesa de Milei, crecen las presiones internas para que Adorni entregue su declaración jurada

Este jueves se cumplirán dos semanas de, un salto de fe hacia su jefe de Gabinete que con el correr de los días empezó a dilatarse a medida que avanzaba la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y en medio de tensiones que comienzan a estallar en el oficialismo. Sin embargo, a quince días de aquellas declaraciones presidenciales,Ante la ausencia de certezas, figuras del propio espacio comenzaron a ejercer presión para que la declaración se materialice. La primera fue Patricia Bullrich, quien el pasado 6 de mayo reclamó públicamente que el funcionario anticipara la presentación de su patrimonio. Días después, la dirigente ratificó su postura y sostuvo: “Ya lo dije. Con una vez alcanza, mi posición fue clara”. Además, remarcó que “el propio jefe de Gabinete debe estar analizando y trabajando sobre su situación patrimonial”.Tras esas declaraciones, Adorni intentó bajarle el tono al conflicto y reconoció en una entrevista: “Patricia me spoileó, se adelantó”. En Casa Rosada aseguraban entonces que la presentación ante la Oficina Anticorrupción demoraría entre 25 y 30 días, aunque con el correr de las semanas dejaron de dar precisiones y hoy no existe una fecha confirmada.El malestar también empezó a crecer entre ministros y dirigentes oficialistas que observan cómo la situación judicial del jefe de Gabinete eclipsa el resto de la agenda gubernamental. En esa línea, el ministro del Interior, Diego Santilli, buscó llevar tranquilidad y afirmó que la presentación ocurrirá en breve: “En estos días, por supuesto. Adorni la va a presentar y la va a presentar en tiempo y forma”, aseguró durante un acto público.La causa que instruye el fiscal Gerardo Pollicita apunta a determinar si existió un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por Adorni desde su desembarco en el Gobierno. En paralelo, dentro del oficialismo ya admiten que la demora alimenta las especulaciones políticas y profundiza una interna que suma nuevos capítulos cada semana, con Bullrich cada vez más distanciada del funcionario respaldado por Karina Milei y el propio Presidente.