20.05.2026 / PBA

Kicillof inauguró el Polo Universitario de General Las Heras y entregó netbooks a estudiantes del distrito

El nuevo edificio, ubicado en el centro de la ciudad, demandó una inversión provincial de $237 millones y permitirá mejorar las condiciones de cursada de más de 1.000 estudiantes que hasta ahora compartían instalaciones con la Escuela Técnica N°1.




El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración del nuevo Polo Universitario de General Las Heras y aprovechó el acto para profundizar sus críticas al Gobierno nacional por el ajuste en educación pública y universidades. Además, durante la jornada se entregaron netbooks a estudiantes del distrito.

El nuevo edificio, ubicado en el centro de la ciudad, demandó una inversión provincial de $237 millones y permitirá mejorar las condiciones de cursada de más de 1.000 estudiantes que hasta ahora compartían instalaciones con la Escuela Técnica N°1. La obra incluyó la construcción de tres aulas y nuevos accesos, además de la incorporación de la Diplomatura en Tecnologías Agropecuarias de la UTN a través del Programa Puentes.

En ese marco, Kicillof sostuvo que el programa busca dar respuesta a jóvenes del interior bonaerense que encuentran dificultades para continuar sus estudios superiores por las distancias y los costos de traslado. Según expresó, el nuevo Polo Universitario apunta a “garantizar igualdad de oportunidades” y evitar el desarraigo de estudiantes que deben mudarse para acceder a una carrera.

Sin embargo, el tramo más fuerte del discurso estuvo dirigido contra la administración nacional de Javier Milei. El mandatario bonaerense aseguró que actualmente “lo que está en disputa es si el país va a seguir teniendo o no universidad pública” y cuestionó los recortes presupuestarios destinados al sistema universitario. También apuntó contra la paralización de obras de infraestructura y las políticas hacia docentes e investigadores.

Kicillof afirmó además que “cada inversión en educación ahora vale mucho más” debido a la falta de acompañamiento de la Nación y remarcó que existe una intención de terminar con “una verdadera tradición argentina”, en referencia al acceso gratuito a la universidad pública. En esa línea, vinculó el fortalecimiento educativo con el desarrollo científico y tecnológico del país.



El intendente local, Juan Manuel Cerezo, destacó que la concreción del Polo Universitario representa “una construcción colectiva” y aseguró que permitirá que General Las Heras continúe creciendo.

Durante la actividad también se entregaron 23 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnos de escuelas secundarias y de educación especial del distrito.

Del acto también participaron el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el dirigente Javier Osuna; además de intendentes de municipios vecinos y autoridades educativas provinciales.

Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre: dónde ver gratis Boca, River, Independiente, Racing, series y películas

2

Desdolarización: qué países dejaron de usar el dólar y qué pasó después

3

Las élites argentinas "extraen valor pero destruyen el futuro": el duro diagnóstico de un informe global

4

Quiénes son los integrantes del Grupo Neuss, amigos de Santi Caputo: de vendedores gaseosas a ganar licitaciones por la Hidrovía

5

Resignación fiscal: el RIGI tendrá un costo fiscal de hasta u$s1.395 millones anuales

Más notas de este tema

Voucher Educativo 2026: cómo saber si fue aprobado y cuándo se cobra

20/05/2026 - ECONOMÍA · EDUCACIÓN

Voucher Educativo 2026: cómo saber si fue aprobado y cuándo se cobra

El Municipio de La Matanza entregó más de 1 millón de libros y manuales a estudiantes del distrito

19/05/2026 - Locales

El Municipio de La Matanza entregó más de 1 millón de libros y manuales a estudiantes del distrito

Salarios docentes: Nación ubicó a La Pampa entre las provincias con mejores sueldos del país

18/05/2026 - PROVINCIAS

Salarios docentes: Nación ubicó a La Pampa entre las provincias con mejores sueldos del país

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.