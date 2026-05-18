Kicillof inauguró el Polo Universitario de General Las Heras y entregó netbooks a estudiantes del distrito

Inauguramos un nuevo Polo Universitario de Puentes en Las Heras y entregamos computadoras de Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de tres escuelas secundarias del municipio porque ningún pibe o piba tiene que dejar atrás sus ganas de estudiar por vivir lejos o no tener las pic.twitter.com/WC9Dc9siXz  Axel Kicillof (@Kicillofok) May 20, 2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración del nuevo Polo Universitario de General Las Heras y aprovechó el acto para profundizar sus críticas al Gobierno nacional por el ajuste en educación pública y universidades. Además, durante la jornada se entregaron netbooks a estudiantes del distrito.El nuevo edificio, ubicado en el centro de la ciudad, demandó una inversión provincial de $237 millones y permitirá mejorar las condiciones de cursada de más de 1.000 estudiantes que hasta ahora compartían instalaciones con la Escuela Técnica N°1. La obra incluyó la construcción de tres aulas y nuevos accesos, además de la incorporación de la Diplomatura en Tecnologías Agropecuarias de la UTN a través del Programa Puentes.En ese marco, Kicillof sostuvo que el programa busca dar respuesta a jóvenes del interior bonaerense que encuentran dificultades para continuar sus estudios superiores por las distancias y los costos de traslado. Según expresó, el nuevo Polo Universitario apunta a “garantizar igualdad de oportunidades” y evitar el desarraigo de estudiantes que deben mudarse para acceder a una carrera.Sin embargo, el tramo más fuerte del discurso estuvo dirigido contra la administración nacional de Javier Milei. El mandatario bonaerense aseguró que actualmente “lo que está en disputa es si el país va a seguir teniendo o no universidad pública” y cuestionó los recortes presupuestarios destinados al sistema universitario. También apuntó contra la paralización de obras de infraestructura y las políticas hacia docentes e investigadores.Kicillof afirmó además que “cada inversión en educación ahora vale mucho más” debido a la falta de acompañamiento de la Nación y remarcó que existe una intención de terminar con “una verdadera tradición argentina”, en referencia al acceso gratuito a la universidad pública. En esa línea, vinculó el fortalecimiento educativo con el desarrollo científico y tecnológico del país.El intendente local, Juan Manuel Cerezo, destacó que la concreción del Polo Universitario representa “una construcción colectiva” y aseguró que permitirá que General Las Heras continúe creciendo.Durante la actividad también se entregaron 23 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnos de escuelas secundarias y de educación especial del distrito.Del acto también participaron el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el dirigente Javier Osuna; además de intendentes de municipios vecinos y autoridades educativas provinciales.