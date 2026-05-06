18.05.2026 / PROVINCIAS

Salarios docentes: Nación ubicó a La Pampa entre las provincias con mejores sueldos del país

El Gobierno nacional ubicó a La Pampa entre las provincias con mejores salarios docentes del país. El informe compara los haberes de maestros de jornada simple con diez años de antigüedad y muestra a la provincia entre las mejor posicionadas del sistema educativo argentino.