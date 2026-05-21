Fuerte cruce entre Leandro Santoro y Leila Gianni en vivo: chicanas y carpetazo

El legislador porteño de “Es Ahora Buenos Aires”, Leandro Santoro, y la concejal de La Libertad Avanza en La Matanza, Leila Gianni, protagonizaron en la moche del miércoles un duro debate en torno al pasado de la ahora muy entusiasta defensora de las políticas de ajuste de Javier Milei y hasta hace apenas poco más de dos años funcionaria del kirchnerismo y muy cercana al ex ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.En A dos voces, los dos dirigentes comenzaron a cruzar chicanas luego de que Santoro criticara sin contemplaciones el plan de ajuste de Milei que incluye una feroz licuación de los salarios de los trabajadores frente al avance de la inflación. "Es más divertido escuchar a Santoro tocando la guitarrita que tratando de dar una clase de economía a las once y diecisiete de la noche", disparó entonces Gianni quien después endilgó las problemáticas estructurales vigentes a la herencia recibida de la anterior gestión. "La burbuja de la que hablas era la que estaba en tu gestión, donde vos tenías a la condenada por la que lloraste y con el fajador serial con el que tocabas la guitarrita", disparó Gianni.Ante las sonrisas de escepticismo de Santoro, Gianni pasó a defender con vehemencia la gestión de Javier Milei y enumeró que el Presidente Milei “generó más trabajo, más inversión, terminó con el empleo militante, terminó con los piquetes, sacó a catorce millones de personas de la pobreza y terminó con el curro que tenían armado”.Tras ello la tensión en el estudio comenzó a elevarse cuando Santoro recogió el guante y expuso el errático recorrido político de Gianni dentro de los ministerios y dependencias de las gestiones correspondientes al peronismo. “¿A mí me preguntas de qué me río? Que fuiste funcionaria del gobierno anterior, vos. Yo lo conozco a Cabandié. Lo conozco a Guido, te conozco a vos", le recordó Santoro. Esto hizo explotar a Gianni quien interpretó el comentario como una alusión a una antigua relación afectiva y arremetió: “¿Qué querés hablar de mis ex parejas? ¿Querés saber con quién me acuesto y con quién no? Entonces, cállate la boca y no seas irrespetuoso conmigo“.Mientras Gianni argumentaba que sus funciones pasadas en la Anses y en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible habían sido meramente técnicas, Santoro le reclamó que “no podés hablar como si no tuvieras historia”, exigiéndole que defendiera sus ideas sin necesidad de entrar en el terreno personal. Y luego, mientras mostraba una foto en su celular le lanzó: "Esta sos vos repartiendo volantes para mí".