Palazo para las Fuerzas del Cielo: Martín Menem se desligó de la cuenta de X que critica a Milei y pidió "no subestimar" al Presidente

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió este jueves "no subestimar al Presidente" y negó estar detrás de una cuenta en X atribuida a su persona, en medio de diversos cortocircuitos dentro de La Libertad Avanza ."Es una falsedad absoluta" afirmó, previo a explicar que "esas cosas se resuelven en el vestuario".“Les pido un favor… No subestimen al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados. Ayer, a pesar de todo ese runrún y ruidos en los medios, se trabajó con absoluta normalidad y tranquilidad y sacamos las leyes que teníamos que sacar”, señaló Menem ante la consulta en una entrevista de si le había faltado a la verdad a Javier Milei.La problemática libertaria salió a la luz el fin de semana, luego de que el perfil @profesorufus, que lanzaba diversos cuestionamientos a asesores del Gobierno y exponentes en redes sociales, sea atribuido a su persona. "No soy, y no solamente es una falsedad absoluta, sino que ayer vi circulando alguna otra estupidez donde decían que había un Martín Menem que tenía un perro en una foto creada con IA", aclaró.Sobre este punto, durante una entrevista por Radio Mitre, dio detalles de la explicación que le dio al jefe de Estado sobre lo ocurrido: “El mismo sábado que salió esto, yo le expliqué al Presidente. Le dije que para mí pasó esto, se trata de un link de Instagram que lo envió alguna de las personas que colabora conmigo. Es un link de una noticia x y algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió y a cualquiera que lo abra le aparecerá que es de Martín Menem. Pero absolutamente nada que ver con esta cuestión”. “Si el Presidente pensara que soy un mentiroso, yo ya no estaría en el Gobierno”, sostuvo al final, en respuesta a los dichos expresados por el influencer libertario Daniel Parisini, conocido popularmente como el "Gordo Dan", donde afirmó que el Menem le mentía al jefe de Estado.