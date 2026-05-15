Pregúntenle a Cristina: Macri cruzó a Martín Menem por decir que una candidatura suya beneficiaría al kirchnerismo

#Política | "Poco entusiasmo por la implementación"



Mauricio Macri afirmó que Javier Milei ejerce un "liderazo emocional" porque "se siente un profeta", pero que hace "falta equilibrio" con la "realización". pic.twitter.com/qAuWIezFMR — Política Argentina (@Pol_Arg) May 21, 2026

El expresidente Mauricio Macri salió este jueves al cruce de Martín Menem luego de que este asegurara que una eventual candidatura suya “le haría un favor al kirchnerismo”, y respondió con ironía durante un foro en la Universidad de San Andrés. “Pregúntenle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en los últimos años”, lanzó, en señal de que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza está cada vez más tensionado.En ese marco, Macri evitó profundizar sobre una posible postulación presidencial para 2027, aunque aprovechó su exposición en el Foro de Presidentes sobre Política y Democracia para dejar señales políticas y cuestionar, sin romper del todo, algunos aspectos del oficialismo libertario. “La historia se escribe con quién fue quien realizó los logros, no si alguien lo intentó ayudar”, deslizó.Consultado por el liderazgo de Javier Milei, el exmandatario sostuvo que el Presidente “ejerce un liderazgo emocional con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de las posturas y con poco entusiasmo sobre la implementación” y agregó que el libertario “se ve a sí mismo como un profeta”. “Pero siempre al final del día es importante tener un equilibrio”, completó en una sutil crítica.Las declaraciones llegaron después de una entrevista de Menem con Clarín, donde el dirigente riojano cuestionó una eventual competencia electoral entre Macri y Milei. “Macri es un ex presidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió. Esa era otra Argentina también, no lo juzgo por eso”, sostuvo el titular de Diputados.En esa misma línea, Menem afirmó que el líder del PRO “tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina” y remarcó: “Le haría un favor al kirchnerismo si quiere competir”, cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Macri dispute la presidencia en 2027.El cruce se produjo mientras continúan acumulándose diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza, especialmente después de los cuestionamientos del macrismo por el caso que involucra a Manuel Adorni y por el avance de la interna libertaria entre el sector de Santiago Caputo y el armado político que responde a Karina Milei.