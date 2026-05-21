Los negocios del tarifazo y la interna libertaria: Strada vinculó la quita de subsidios con empresarios cercanos al poder

La sesión en la Cámara de Diputados que avanzó con cambios en el esquema de subsidios al gas para zonas frías dejó uno de los cruces políticos más duros del debate. La diputada nacional Julia Strada cuestionó la medida impulsada por el oficialismo y apuntó directamente contra el titular de la Cámara baja, Martín Menem, a quien vinculó con empresarios del sector energético beneficiados por el nuevo escenario tarifario.

La legisladora sostuvo que los empresarios pasaron de controlar una distribuidora en Río Negro a expandirse sobre distintos segmentos estratégicos del sistema energético. Entre las compañías mencionó la distribuidora Edet en Tucumán, Ejesa en Jujuy y varias centrales hidroeléctricas como Potrerillos, Cacheuta, El Carrizal y Álvarez Condarco. También aseguró que se quedaron con Alicurá y Cerros Colorados, además de una transportadora vinculada al sistema eléctrico del NEA.Strada también puso el foco sobre la reciente adquisición de Transener, operación que calificó como “bastante cuestionable”, y advirtió sobre una supuesta avanzada para quedarse con Edesur. “O sea, generación, transporte y distribución”, resumió la diputada, al describir lo que consideró una concentración creciente del negocio energético en manos de grupos cercanos al oficialismo.En el tramo final de su discurso, Strada vinculó a los empresarios con el asesor presidencial Santiago Caputo y denunció que el ajuste sobre las tarifas responde a intereses económicos concentrados. “Los amigos de Santiago Caputo… o sea que mientras le aumentan las facturas a la gente antes del invierno, ustedes están haciendo negocios para enriquecerse”, afirmó. Y cerró con ironía mirando a Menem: “Yo creo, Menem, que en este caso por única vez vamos a estar de acuerdo”.