La juventud sindical peronista renueva autoridades y se planta frente a la reforma laboral de Milei

La Juventud Sindical Peronista renovará sus autoridades el próximo miércoles 27 de mayo en un acto que se realizará en la sede de FOETRA, en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad reunirá a dirigentes gremiales, militantes sindicales y referentes del movimiento obrero en una jornada que buscará ratificar el rol político y sindical de las nuevas generaciones de trabajadores frente al escenario económico y laboral actual.

En la previa al acto, el SUPARA, encabezado por Daniel Mallotti, organizó un encuentro de jóvenes afiliados para debatir el presente del mundo laboral y los desafíos que enfrenta el sindicalismo ante las políticas del gobierno de Javier Milei. La actividad se desarrolló bajo la consigna “¿Dónde estamos parados hoy?” y apuntó especialmente al impacto de la reforma laboral promovida por el oficialismo.Durante la jornada expuso el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, quien analizó las consecuencias jurídicas y sindicales de los cambios impulsados por la Casa Rosada en materia de derechos laborales, representación gremial y organización de los trabajadores. Desde el sindicato señalaron que el encuentro permitió construir “un espacio de diálogo y participación activa” para que las nuevas generaciones pudieran intercambiar miradas sobre el contexto actual.La renovación de la Juventud Sindical Peronista se da en un momento de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero, marcado por el avance de reformas laborales, despidos y conflictos salariales. En ese escenario, distintos sectores sindicales buscan reorganizarse y fortalecer espacios de formación y militancia para enfrentar el ajuste y defender los derechos de los trabajadores.