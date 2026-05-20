Wall Street festeja, pero la economía real sigue en crisis: suben los ADRS y baja el Riesgo País

La jornada financiera mostró números verdes tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street. El índice S&P Merval avanzó 2,5% y superó los 2,8 millones de puntos, mientras que los ADRs de empresas argentinas treparon hasta 8,4%. Entre las principales subas aparecieron BBVA, Banco Macro y Grupo Supervielle, impulsadas por un mejor clima global y señales de menor tensión en Medio Oriente.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de alzas y el riesgo país perforó los 520 puntos básicos, una referencia seguida de cerca por los mercados financieros. El Bonar 2029 encabezó las subas entre los títulos públicos, mientras operadores destacaban el flujo de dólares provenientes del sector energético y minero como uno de los pilares de la actual estabilidad macroeconómica.Sin embargo, detrás del entusiasmo financiero empiezan a aparecer señales de alarma sobre la economía real. El economista Julián Neufeld advirtió que el crecimiento del frente externo convive con un fuerte estancamiento industrial y una menor demanda de importaciones de insumos y bienes de capital. La mejora de los indicadores macroeconómicos convive con un deterioro del consumo y una creciente dolarización de carteras de cara al escenario electoral de 2027, en un contexto donde amplios sectores sociales siguen afectados por la caída del poder adquisitivo y el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.