20.05.2026 / POLÉMICA

La motosierra avanza sobre hospitales y medicamentos: Milei recortó más de $63 mil millones en Salud

El ajuste impacta sobre programas de VIH, cáncer, salud sexual y transferencias a provincias. La medida se conoció en medio de la Marcha Federal por la Salud Pública y de un fuerte reclamo de trabajadores sanitarios contra el vaciamiento del sistema.



El gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste sobre el sistema sanitario con un recorte de más de $63.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Salud. La decisión, oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y golpea de lleno programas de medicamentos, prevención de enfermedades y asistencia a las provincias.

La mayor poda corresponde al programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, que pierde $25.000 millones destinados a transferencias sanitarias. También se recortaron $20.000 millones del programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, afectando directamente la compra de productos farmacéuticos. A esto se suman reducciones en partidas para VIH, hepatitis, tuberculosis, cáncer, salud sexual, enfermedades endémicas y cobertura sanitaria compensatoria.

El ajuste se conoció en paralelo a la Marcha Federal por la Salud Pública realizada este miércoles 20, donde trabajadores, residentes, sindicatos y organizaciones sanitarias denunciaron el deterioro de hospitales y centros de atención en todo el país. Desde los sectores convocantes advirtieron que el vaciamiento impacta especialmente sobre los sectores más vulnerables, que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a controles, tratamientos y medicación.

Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, las transferencias corrientes a provincias y municipios en el área de Salud se desplomaron 98,8% interanual en términos reales durante abril. En paralelo, también se ajustaron recursos destinados al funcionamiento básico del ministerio, incluyendo conectividad, alquileres, equipamiento informático y seguros.

Entre los organismos más afectados aparece la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán, que sufrió un recorte superior a los $1.100 millones en medio del brote de hantavirus que afecta a Ushuaia y ya muestra un incremento de contagios en la provincia de Buenos Aires. También hubo podas sobre el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud, organismos clave para el control sanitario y el funcionamiento hospitalario.

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