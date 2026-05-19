El gobierno espera otro guiño del FMI mientras crecen las dudas sobre la economía

El Fondo Monetario Internacional se prepara para tratar esta semana el caso argentino en una reunión clave de su directorio ejecutivo, donde se aprobaría un nuevo desembolso de u$s1.000 millones para el gobierno de Javier Milei. Según trascendió de fuentes vinculadas al organismo, el encuentro se realizará entre jueves y viernes, luego de varias semanas de expectativa en los mercados y en la Casa Rosada.

El nuevo giro de fondos llegaría tras la aprobación técnica alcanzada entre el staff del FMI y el equipo económico argentino el pasado 15 de abril, durante las reuniones de primavera del organismo y el Banco Mundial en Washington. Ese entendimiento habilitó el avance hacia la instancia final de revisión política por parte del directorio ejecutivo.En el mercado, el posible desembolso es seguido con atención por el impacto que podría tener sobre las reservas del Banco Central de la República Argentina y sobre la estabilidad cambiaria. En las últimas semanas, el Gobierno enfrentó nuevas tensiones sobre el dólar y crecieron las advertencias de consultoras privadas sobre una desaceleración económica acompañada por mayores presiones inflacionarias.Aunque el oficialismo busca mostrar el respaldo del FMI como una señal de confianza internacional hacia el programa económico, distintos sectores del peronismo y del sindicalismo volvieron a cuestionar la dependencia financiera del país con el organismo y advirtieron sobre el impacto social de las metas de ajuste comprometidas en el acuerdo.