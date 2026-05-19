21.05.2026 / Política

"La solución está en el respeto a la ley": el nuevo mensaje de las universidades al Gobierno por el financiamiento

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales publicaron un comunicado para exigir nuevamente el cumplimiento de la ley.




El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales reiteró este jueves que la solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la Ley de Financiamiento, ya aprobada por el Congreso de la Nación.

En un comunicado titulado "La solución está en el respeto a la ley", exigen su pleno cumplimiento: “Insistimos en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente, que es la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios”.

Además, el escrito reclama la apertura inmedianta de una instancia de diálogo institucional “para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino”.

A su vez, resaltaron la necesidad de una “urgente distribución de los fondos” hacia los hospitales universitarios que se encuentran en una “situación crítica”.

Por último, no dejaron de remarcar lo sucedido en las calles el pasado 12 de mayo con la cuarta Marcha Federal Universitaria. “Agradecemos la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos. Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario”, expresaron al cierre del documento. 

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