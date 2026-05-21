El FMI aprobó otro desembolso para Milei y exigió más ajuste sobre jubilaciones y subsidios

El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina y dejó habilitado un nuevo desembolso por 1.000 millones de dólares, que ingresará en las próximas horas a las reservas del Banco Central de la República Argentina. La decisión representa un nuevo respaldo político y financiero al programa económico del gobierno de Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo.

La titular del FMI elogió la orientación “pro mercado” del programa libertario, pero al mismo tiempo dejó planteadas nuevas exigencias para el Gobierno. Entre ellas mencionó mayores recortes en subsidios energéticos, una reforma tributaria y cambios en el sistema previsional, además de un ajuste más profundo sobre el gasto público de provincias y municipios. También pidió continuar con la contención del gasto discrecional y garantizar “un acceso duradero” a los mercados internacionales de deuda.En paralelo, el organismo destacó la política de compras de divisas del Banco Central, que acumuló más de 8.800 millones de dólares en lo que va del año gracias a acuerdos con bancos, empresas y organismos estatales. El FMI pidió acelerar ese proceso y mantener la flexibilidad cambiaria para fortalecer las reservas y reducir el riesgo país, en un contexto internacional que describió como más complejo y volátil.Pese al respaldo explícito al rumbo económico, el directorio del Fondo insistió en que persisten fragilidades estructurales en la economía argentina. Los directores señalaron que la incertidumbre política afectó el crecimiento y la desinflación durante 2025, y remarcaron la necesidad de sostener el ajuste para garantizar el pago de la deuda y recuperar acceso al financiamiento externo. Mientras el mercado festeja el nuevo desembolso, el costo social del programa continúa reflejándose en el deterioro del consumo, el empleo y el poder adquisitivo de amplios sectores de la población.