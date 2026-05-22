Otra salida del Gobierno libetario: renunció al Ministerio de Seguridad un hombre clave de Patricia Bullrich

Federico Angelini, quien hasta ahora fungía como subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, este jueves renunció a ese cargo en medio de la feroz interna que tiene en vilo al Gobierno Nacional. El ahora exfuncionario es un reconocido dirigente que responde a Patricia Bullrich, quien lo llevó consigo cuando la actual senadora libertaria asumió al frente de la cartera que ahora conduce Alejandra Monteoliva.Según trascendió, la defección de Angelini se produce en el marco de la feroz lucha interna que sacude los cimientos de la gestión libertaria y, de hecho, tiene a Bullrich como una de sus principales contendientes, específicamente en lo referido al escándalo judicial y mediático que tiene como protagonista a Manuel Adorni. De acuerdo a fuentes vinculadas al sector bullrichista, desde que estalló y como venía escalando el escándalo, el dirigente venía sintiéndose “incómodo” con la gestión y especialmente con los sectores más duros de La Libertad Avanza, incluido Javier Milei, que sostiene al jefe de Gabinete a pesar de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.Especialmente desde que la exministra de Seguridad reclamara que Adorni presente en forma urgente su declaración jurada a fin de disipar todas las dudas sobre su proceder, lo que motivó que el núcleo duro libertario entablara una “guerra interna” contra la actual senadora nacional, mientras el coordinador ministerial sigue dilatando inexplicablemente esa presentación.Como subsecretario de Intervención Federal, Angelini tenía bajo su órbita la defensa de las fronteras nacionales y el denominado Plan Bandera, lanzado en 2023 por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno de Santa Fe para combatir al narcotráfico y recuperar el control territorial en Rosario. Ahora se especula con que volvería a su provincia para integrarse a la administración que encabeza el radical Maximiliano Pullaro, a quien supo enfrentar en elecciones internas de Juntos por el Cambio, pero con quien mantiene también un sólido vínculo.Nacido en Rosario en 1977, Federico Angelini comenzó su carrera política junto a Ricardo López Murphy y a Mauricio Macri, quien al asumir en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad lo designó en la Unidad de Gestión e Intervención Social. En 2011 regresó a su Santa Fe natal para ser elegido diputado provincial del PRO durante dos períodos. En 2019, siendo presidente del partido macrista en su provincia, encabezó la lista de diputados nacionales por Santa Fe y luego elegido vicepresidente primero del partido a nivel nacional, secundando a Patricia Bullrich, cargo que conservó hasta 2024 luego de entablar un fuerte vínculo político con su nueva mentora, que continúa en la actualidad.