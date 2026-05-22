Son más de un millón y medio las familias que perderían el subsidio con el proyecto libertario de reforma a "Zonas Frías"

Tras la media sanción en Diputados, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, se tratará en el Senado el proyecto de modificación de la Ley 27.637 sobre el régimen de Zona Fría, en el que los nuevos criterios de aplicación para los subsidios dejarán a más de 1.600.000 usuarios sin acceso a descuentos en la tarifa de gas.El número se deduce porque, desde 2021, la cobertura de beneficiarios se había ampliado a zonas que antes no eran abarcadas, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras. Ahora, la iniciativa oficialista retrotrae el alcance a las zonas originales del régimen, que son la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, restringe los descuentos únicamente a aquellos hogares que acrediten vulnerabilidad. De acuerdo a lo que indicó Noticas Argentinas, la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, había anticipado que 1.800.000 usuarios conservarán su beneficio mientras cumplan los requisitos y se mantengan inscriptos en el Subsidio Energético Focalizado (SEF), lo que les permitirá acceder a un "descuento superior al 75%" en los meses más fríos del año.El nuevo proyecto propone reestructurar el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano, con el reemplazo de criterios geográficos por un sistema de segmentación enfocado en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan con los siguientes requisitos:- Límite de ingresos: acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un "hogar tipo 2" del INDEC (equivalente a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes).- Inclusión directa: califican automáticamente los hogares que cuenten con un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), sin importar su nivel de ingresos.- Inclusión bajo evaluación: los hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Secretaría de Energía.El impacto de la medida variará según la región del país:- Zonas que mantienen el beneficio general: se sostienen los subsidios residenciales para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.- Zonas incorporadas en 2021: las regiones añadidas en la ampliación de ese año perderán el criterio geográfico general. El beneficio quedará limitado únicamente a los usuarios de menores ingresos que califiquen dentro del SEF, creado mediante el Decreto 943/2025.Cálculo del beneficio: el descuento se aplicará únicamente sobre el componente del precio del gas, y ya no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.- Prórroga: se extiende hasta el año 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.Por último, el proyecto incorpora un mecanismo financiero diseñado para que las empresas distribuidoras de electricidad puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).