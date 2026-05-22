Crisis mayorista: la crisis económica produjo un balance negativo y el sector tiene pocas expectativas de mejora

Las ventas de los autoservicios y supermercados mayoristas siguen sin mostrar una mejora respecto de los meses anteriores, por lo que los balances de los empresarios de ese rubro siguen siendo mayormente negativas, mientras que las expectativas para el trimestre en curso con moderadamente optimistas.En efecto, el 32,0% de los comerciantes del sector aseguró que la situación comercial fue "mala" durante el mes de abril, mientras que solo el 5,3% señaló que el nivel de actividad era "bueno", con un 62,7% la calificó como “normal” (neutra), lo que brinda un balance negativo de 26,7%. De cara a la actividad de cara para los próximos meses (mayo-junio), el 64% de los consultados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) respondió que la situación comercial permanecerá “igual” (neutra), el 17,3% que “empeorará” y el 18,7% que “mejorará”, con un saldo positivo de 1,3%. Sobre el nivel de stocks, el 25,3% reconoció que estos se encuentran por debajo de lo normal, mientras que el 13,3% dijo que se encontraban por encima. El balance totalizó un negativo del 12%.En tanto, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) elaborado por el INDEC, que implica la opinión empresarial sobre la evaluación actual de la situación comercial, las expectativas futuras de la situación comercial y la evaluación actual de los stocks, se recuperó levemente al -4,4% en el mes pasado, luego de que hubiera caída al -6,2% durante el mes previo.Por otro lado, el 28% de los consultados aseguró que afronta una "mala" situación económica y solo el 8% afirmó que se encuentra en un buen momento. Asimismo, el 30,7% manifestó dificultades para el acceso al crédito, con solamente un 2,7% que arguyó facilidades.En cuanto a los factores que fueron apuntados como limitadores de la actividad comercial, se indicó la demanda en un 57,3% (desde el 52,5% en el trimestre pasado), seguido por el costo laboral en un 21,3% (desde el 25%) y el costo de financiamiento en un 6,7% (desde el 7,5%). Como se sabe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó recientemente que el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en abril un aumento de 5,2% respecto del mes anterior, duplicando el índice de precios al consumidor (IPC) para el mismo mes, que según el organismo oficial se ubicó en 2,6%.La fuerte suba en los precios mayoristas se produjo como consecuencia de la suba de 5,3% en los "Productos nacionales" y de 2,5% en los "Productos importados". Dentro de los "Productos nacionales", las divisiones con mayor incidencia fueron "Petróleo crudo y gas", con 2,09%; "Productos refinados del petróleo", con 1,63%; "Sustancias y productos químicos", con 0,46%; "Alimentos y bebidas", con 0,26%, y "Productos de caucho y plástico", con 0,18%.