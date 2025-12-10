El Gobierno acató la orden judicial y enviará fondos al Banco Nacional de Datos Genéticos

La Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos informó ante el juez federal Alejo Ramos Padilla que otorgará una partida adicional de $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para sostener su funcionamientoLa crisis se había desatado a comienzos de mayo, cuando la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, alertó que el organismo no contaba con insumos básicos para continuar con los análisis de ADN vinculados a la identificación de personas apropiadas durante la última dictadura. La situación motivó presentaciones judiciales de fiscalías especializadas y derivó en una medida cautelar interina dictada por Ramos Padilla.En su resolución,y le ordenó al Ejecutivo asegurar su operatividad. Cinco días después de esa cautelar, representantes del BNDG, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y funcionarios de la Jefatura de Gabinete mantuvieron una reunión en la que acordaron la ampliación presupuestaria.La presentación oficial ante el juzgado incluyó, además, un cuestionamiento a la decisión judicial. El Gobierno sostuvo que la cautelar constituye una “flagrante y grave violación al principio de división de poderes” y apuntó también contra Herrera Piñero por haber advertido públicamente sobre el vaciamiento presupuestario del organismo.Sin embargo,Según consta en el expediente, la directora del Banco venía notificando estos problemas desde marzo sin obtener respuesta.El BNDG, creado en 1987 a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, conserva más de 32 mil muestras genéticas vinculadas a investigaciones sobre apropiación de bebés durante el terrorismo de Estado. Ramos Padilla remarcó que se trata del único organismo que permite al Poder Judicial avanzar en la reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.Mientras el Gobierno insiste con el ajuste sobre distintas áreas del Estado bajo la consigna de que “no hay plata”, la intervención judicial terminó forzando una respuesta para evitar la paralización de un organismo clave en las políticas de memoria, verdad y justicia.