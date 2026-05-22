La Justicia tumbó la reelección de Furlán y avanza sobre la UOM con una intervención por 180 días

La resolución de la Sala VIII declaró nula tanto la elección de la seccional Campana como la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, en la que había sido reelecto Abel Furlán. Según el tribunal, ambos procesos eran “inescindibles”, por lo que la invalidez de uno arrastró al otro. “Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez Víctor Arturo Pesino en un voto acompañado por la magistrada María Dora González.

Entre las principales irregularidades señaladas por la Justicia apareció la custodia de las urnas durante tres jornadas consecutivas sin escrutinio provisorio diario ni garantías suficientes sobre la inviolabilidad del voto. “La ausencia de salvaguarda de la voluntad de los electores, en una elección que se prorrogó durante tres días, destruyó la objetividad de todo el proceso”, advirtió la sentencia.Los jueces también cuestionaron que las urnas permanecieran bajo control de la conducción oficialista en la sede sindical de Campana y calificaron de “inaceptable e irrazonable” exigir a los opositores permanecer en el lugar para fiscalizar el proceso. Además, remarcaron el “silencio” de las juntas electorales local y nacional frente a las denuncias impulsadas por la Lista Naranja, principal espacio opositor dentro del gremio.En otro tramo del fallo, la Cámara sostuvo que la conducción de la UOM ignoró una cautelar dictada el 17 de marzo que suspendía la elección nacional prevista para el día siguiente. “La UOM prefirió desoír a esta Sala y seguir adelante”, señalaron los magistrados, que justificaron la intervención judicial como “el único remedio posible” para restaurar la legalidad institucional y garantizar un nuevo proceso electoral transparente.