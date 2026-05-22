22.05.2026 / SINDICALISMO

La Justicia tumbó la reelección de Furlán y avanza sobre la UOM con una intervención por 180 días

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones de la UOM, desplazó a Abel Furlán de la conducción nacional y ordenó la intervención judicial del sindicato metalúrgico. El fallo se apoyó en las denuncias de irregularidades presentadas por la oposición y cuestionó con dureza el desarrollo de los comicios realizados en marzo.



La resolución de la Sala VIII declaró nula tanto la elección de la seccional Campana como la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, en la que había sido reelecto Abel Furlán. Según el tribunal, ambos procesos eran “inescindibles”, por lo que la invalidez de uno arrastró al otro. “Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez Víctor Arturo Pesino en un voto acompañado por la magistrada María Dora González.

El fallo dispuso el “cese inmediato” de Furlán y de todas las autoridades electas en marzo pasado. También anuló las designaciones realizadas por esa conducción desde su asunción y declaró la acefalía del gremio. Frente a ese escenario, la Cámara designó como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien tendrá 180 días para convocar a nuevos comicios en el sindicato metalúrgico.

Entre las principales irregularidades señaladas por la Justicia apareció la custodia de las urnas durante tres jornadas consecutivas sin escrutinio provisorio diario ni garantías suficientes sobre la inviolabilidad del voto. “La ausencia de salvaguarda de la voluntad de los electores, en una elección que se prorrogó durante tres días, destruyó la objetividad de todo el proceso”, advirtió la sentencia.

Los jueces también cuestionaron que las urnas permanecieran bajo control de la conducción oficialista en la sede sindical de Campana y calificaron de “inaceptable e irrazonable” exigir a los opositores permanecer en el lugar para fiscalizar el proceso. Además, remarcaron el “silencio” de las juntas electorales local y nacional frente a las denuncias impulsadas por la Lista Naranja, principal espacio opositor dentro del gremio.

En otro tramo del fallo, la Cámara sostuvo que la conducción de la UOM ignoró una cautelar dictada el 17 de marzo que suspendía la elección nacional prevista para el día siguiente. “La UOM prefirió desoír a esta Sala y seguir adelante”, señalaron los magistrados, que justificaron la intervención judicial como “el único remedio posible” para restaurar la legalidad institucional y garantizar un nuevo proceso electoral transparente.

Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre: dónde ver gratis Boca, River, Independiente, Racing, series y películas

2

Insólito: los audios eróticos de Milei con Rosemary Maturana ayudaron a catapultar su nuevo hit "El paquetón"

3

Resignación fiscal: el RIGI tendrá un costo fiscal de hasta u$s1.395 millones anuales

4

Voucher Educativo 2026: cómo saber si fue aprobado y cuándo se cobra

5

Ponen la lupa sobre una licitación impulsada por Karina Milei para la Rosada y Olivos

Más notas de este tema

Crece la expectativa por la llegada del papa León XIV a la Argentina: Solo resta definir la fecha

22/05/2026 - POLÉMICA

Crece la expectativa por la llegada del papa León XIV a la Argentina: Solo resta definir la fecha

Apagón masivo: más de 100 mil usuarios perjudicados, el comunicado de EDESUR y los motivos

22/05/2026 - APAGÓN MASIVO

Apagón masivo: más de 100 mil usuarios perjudicados, el comunicado de EDESUR y los motivos

Milei anunció la creación del Gemelo Digital Social, la IA para programas de Capital Humano

22/05/2026 - CAPITAL HUMANO

Milei anunció la creación del Gemelo Digital Social, la IA para programas de Capital Humano

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.