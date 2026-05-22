Súper RIGI, Ludopatía, Lobby y cambios en Etiquetado Frontal: las leyes que enviará el Gobierno al Congreso

El Gobierno anunció que enviará al Congreso de la Nación un paquete de cuatro iniciativas legislativas estratégicas para su tratamiento parlamentario. Se trata de la Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal.Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X. “En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Súper RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal”, publicó.El proyecto del Súper RIGI tiene como objetivo atraer inversiones de gran escala hacia sectores tecnológicos y productivos que actualmente no tienen desarrollo en Argentina, tales como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas. A diferencia del régimen vigente, este nuevo esquema propone una tasa de Impuesto a las Ganancias reducida al 15% y un sistema de amortización acelerada que permite deducir el 60% de la inversión en el primer año.Además, la iniciativa busca eliminar trabas aduaneras y derechos de exportación para los productos generados bajo este marco. Para asegurar la competitividad, el Gobierno también propone límites fiscales para las provincias y municipios adheridos, estableciendo que no se podrán cobrar tasas municipales sobre las ventas ni Ingresos Brutos superiores al 0,5%. Se estima que este marco normativo podría captar entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en inversiones.La iniciativa retoma el debate parlamentario sobre las apuestas online, con una especial preocupación por el impacto en los menores de edad. El Ejecutivo buscará regular el crecimiento exponencial de las plataformas digitales de juego y controlar la publicidad en redes sociales, factores que facilitan el acceso de los adolescentes a los sistemas de apuestas.El proyecto está orientado a regular la gestión de intereses ante el Estado, buscando establecer reglas claras de transparencia sobre las reuniones y contactos entre funcionarios públicos y actores privados. La iniciativa contempla el registro de audiencias entre legisladores, representantes de empresas, cámaras empresarias y organizaciones sociales que intervienen en la discusión de políticas públicas.Respecto a la Ley de Etiquetado Frontal, el Gobierno impulsa cambios para reducir costos regulatorios y adaptar el esquema vigente a criterios regionales. La propuesta busca modificar la normativa de 2021, que obliga a colocar octógonos negros de advertencia por excesos de sodio, azúcares y grasas basándose en parámetros de la OPS. Una de las modificaciones clave planteadas es que el cálculo de los nutrientes excesivos se realice únicamente sobre los componentes añadidos durante la elaboración y no sobre los valores intrínsecos de los alimentos.Los argumentos para reformar la ley sostienen que el sistema actual genera una "distorsión de la información" para el consumidor, ya que bajo estos parámetros el 85% de los productos del mercado termina con al menos un sello de advertencia. En este contexto, legisladores oficialistas y aliados ya han presentado proyectos que van incluso más allá, proponiendo la derogación total de la ley actual.