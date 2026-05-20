22.05.2026 / Locales

El Municipio de Lanús entregó nuevas tablets a los alumnos de primer grado de la EPMB N°1 Manuel Lainez

El distrito que conduce Julián Álvarez también otorgó nuevos muebles de guardado y carga para los mencionados dispositivos, con el objetivo de continuar con el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje en esa institución.




El Municipio de Lanús entregó nuevas tablets para los alumnos y las alumnas de primer grado de la Escuela Primaria Municipal Bilingüe (EPMB) N° 1 “Manuel Lainez”, ubicada en el Polo Educativo de Villa Jardín, con la finalidad de acercar más herramientas tecnológicas, de innovación e inclusión digital para acompañar las trayectorias educativas de los lanusenses.

En ese marco, también se otorgaron nuevos muebles de guardado y carga para los mencionados dispositivos, con el objetivo de continuar con el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje en esa institución emblemática de la ciudad.

Desde el inicio de la gestión del intendente Julián Álvarez, el Municipio finalizó importantes obras de infraestructura y puesta en valor en ese espacio como la construcción de un aula nueva, la refacción de la cocina y diferentes arreglos generales en el SUM y el comedor, donde se colocaron ventiladores, entre otros trabajos efectuados en el receso de verano. Sumado al anuncio de la construcción del edificio de la primera Escuela Secundaria Municipal Bilingüe de Lanús.

De la actividad formaron parte la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi, entre otras autoridades.

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