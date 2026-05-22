El FMI dejó al descubierto el plan de Caputo para afrontar la deuda: más financiamiento externo

El Fondo Monetario Internacional reveló en su último informe técnico sobre la Argentina que el Ministerio de Economía avanza en una estrategia basada en nuevo endeudamiento externo, préstamos de bancos internacionales y respaldo de organismos multilaterales para afrontar los compromisos en dólares que se concentran entre 2026 y 2027, en un escenario donde el propio organismo advirtió por las “vulnerabilidades elevadas” que todavía enfrenta la economía argentina debido al bajo nivel de reservas y las dificultades para recuperar financiamiento sostenible.Según detalló el staff del FMI,El esquema incluiría además garantías dely lapara reducir el costo financiero y facilitar el acceso al mercado internacional de deuda.El informe fue publicado después de que el directorio del Fondo aprobara la segunda revisión del programa firmado con la Argentina y habilitara un nuevo desembolso por US$1.000 millones. Aunque el organismo destacó avances fiscales y monetarios, insistió en que el país continúa expuesto por la debilidad de las reservas y las limitaciones para consolidar fuentes genuinas de financiamiento externo.Según fuentes autorizadas, la hoja de ruta financiera diseñada por el Palacio de Hacienda también contempla emisiones de bonos en dólares bajo legislación local por US$5.000 millones y nuevas operaciones Repo del Banco Central con entidades financieras internacionales por otros US$3.000 millones. A eso se suma el plan oficial de privatizaciones, con el que el Gobierno espera obtener alrededor de US$2.000 millones.Para el FMI, este esquema funcionaría como un “puente” hasta lograr una vuelta más estable al mercado voluntario de deuda. En ese marco, el organismo calculó que la Argentina enfrentará vencimientos en moneda extranjera cercanos a los US$20.000 millones durante 2027, una cifra que obliga al Ejecutivo a acelerar distintas fuentes de financiamiento.En el documento, el Fondo también señaló que las conversaciones con organismos multilaterales “están muy avanzadas” y remarcó que las autoridades argentinas buscan ampliar la base de inversores y captar parte de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero. Según estimó el propio organismo, los residentes argentinos mantienen tenencias por más de US$200.000 millones.