Los mercados festejan a Milei: se desploma el Riesgo País y los bancos vuelan en Wall Street

La jornada mostró una recuperación de los activos locales tras el feriado del 25 de mayo. Los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de subas en Nueva York, mientras el mercado siguió de cerca la confirmación del Fondo Monetario Internacional sobre el incumplimiento de una de las metas de acumulación de reservas durante 2025. Aun así, el organismo redefinió el objetivo para este año y fijó una nueva meta de u$s8.000 millones.

En la plaza local, el S&P Merval avanzó 2,3% hasta los 2.912.415 puntos, impulsado principalmente por las acciones financieras. Entre las líderes se destacaron Grupo Supervielle, que saltó 5,5%; BBVA, con una mejora de 5,3%; y Grupo Financiero Galicia, que ganó 3,9%. En Wall Street, los ADRs también mostraron fuerte demanda, con avances de hasta 5,7% en papeles bancarios.El clima favorable para los activos argentinos también estuvo vinculado a las últimas medidas anunciadas por el Gobierno. La Casa Rosada confirmó una reducción de retenciones para trigo y cebada desde junio y anticipó recortes graduales para soja, autos y maquinaria industrial. En paralelo, avanzan negociaciones con bancos y organismos internacionales para refinanciar deuda y conseguir un nuevo paquete de financiamiento cercano a los u$s4.000 millones.A nivel global, sin embargo, predominó la cautela. El petróleo subió y las bolsas internacionales operaron expectantes frente a las negociaciones entre Washington y Teherán. Nuevos ataques estadounidenses sobre el sur de Irán enfriaron las expectativas de un acuerdo rápido. “Soy un poco escéptico... No dejan de decirnos que hay un acuerdo a la vista, pero ¿cómo es ese acuerdo? Eso es lo importante”, advirtió Joseph Capurso, al reflejar las dudas del mercado sobre la estabilidad en la región.