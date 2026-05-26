26.05.2026 / POLÉMICA

Milei recortó subsidios para discapacitados y descarga el costo sobre las empresas de micros

La normativa dejó sin efecto los subsidios que cubrían parte de los costos derivados de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, que garantizan el acceso gratuito al transporte para estos grupos. A partir de ahora, las empresas deberán absorber esos gastos por su cuenta, aunque seguirán obligadas a entregar los boletos sin cargo.




El gobierno de Javier Milei volvió a avanzar con el ajuste sobre sectores vulnerables y eliminó el sistema de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños y adolescentes con cáncer. La medida se oficializó mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y profundizó el conflicto con organizaciones del sector.


Desde el Gobierno justificaron la decisión en el nuevo esquema de “libertad tarifaria” habilitado por el Decreto 883/2024, que permite a las compañías fijar recorridos, horarios y precios sin intervención estatal. Según el texto oficial, esa flexibilización modificó la ecuación económica del sector y volvió “innecesaria” la continuidad del régimen compensatorio.

La resolución aclaró que el derecho a viajar gratis seguirá vigente y que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte deberá controlar que las empresas cumplan con la emisión de pasajes. Sin embargo, organizaciones vinculadas al colectivo de discapacidad advirtieron que la eliminación de subsidios podría derivar en mayores trabas para acceder a los boletos y en un deterioro del servicio.

La medida se conoció en medio de las denuncias contra el Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y ratificada judicialmente. Mientras crece el reclamo por prestaciones y cobertura, la administración libertaria busca avanzar con una reforma que contempla nuevos recortes en áreas sensibles del sistema de asistencia.

Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre: dónde ver gratis Boca, River, Independiente, Racing, series y películas

2

Insólito: los audios eróticos de Milei con Rosemary Maturana ayudaron a catapultar su nuevo hit "El paquetón"

3

Voucher Educativo 2026: cómo saber si fue aprobado y cuándo se cobra

4

Confirmaron los audios del Honduras Gate y el escándalo salpica a Milei

5

Honduras Gate: qué revelan los audios sobre Milei, Trump y desinformación regional

Más notas de este tema

Milei y Caputo desembarcan en un foro empresario en plena tensión económica: los detalles

26/05/2026 - POLÉMICA

Milei y Caputo desembarcan en un foro empresario en plena tensión económica: los detalles

Uber va por PedidosYa y acelera el monopolio del delivery en América Latina

26/05/2026 - MERCADO

Uber va por PedidosYa y acelera el monopolio del delivery en América Latina

Los mercados festejan a Milei: se desploma el Riesgo País y los bancos vuelan en Wall Street

26/05/2026 - FINANZAS

Los mercados festejan a Milei: se desploma el Riesgo País y los bancos vuelan en Wall Street

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.