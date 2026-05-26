26.05.2026 / MERCADO

Uber va por PedidosYa y acelera el monopolio del delivery en América Latina

El avance de Uber se produjo después de años de expansión agresiva del negocio del reparto a domicilio, que explotó durante la pandemia pero comenzó a mostrar signos de agotamiento tras el regreso de la actividad presencial. Frente a la caída del consumo y la presión sobre las ganancias, las grandes plataformas empezaron una carrera por ganar escala y eliminar competidores.




La pelea global por el negocio del delivery sumó un nuevo capítulo con impacto directo en la Argentina. La empresa estadounidense Uber lanzó una oferta hostil de más de 10.000 millones de euros para quedarse con Delivery Hero, el gigante alemán dueño de PedidosYa y controlador de Glovo. La operación profundiza la concentración de un mercado cada vez más cuestionado por sus condiciones laborales y el deterioro de la rentabilidad.

La compañía estadounidense ya se convirtió en el principal accionista de Delivery Hero al elevar su participación al 19,5%, además de sumar instrumentos financieros que podrían darle control sobre más del 25% de la firma. Ahora busca avanzar sobre el 100% de las acciones con una oferta inicial de 33 euros por papel, aunque importantes accionistas europeos consideran insuficiente ese valor y reclaman cifras superiores a los 40 euros.

En la Argentina, el posible desembarco de Uber sobre PedidosYa podría modificar de manera profunda el mapa del delivery. La empresa uruguaya domina buena parte del mercado regional desde que Delivery Hero compró las operaciones latinoamericanas de Glovo en 2020. El sector, además, enfrenta crecientes cuestionamientos judiciales y sindicales. La Corte bonaerense afirmó recientemente que los repartidores de apps deben ser considerados trabajadores en relación de dependencia, un fallo que golpea el corazón del modelo de negocios de las plataformas.

Mientras tanto, el negocio sigue concentrándose en pocas manos. Uber intenta fortalecerse frente al crecimiento de DoorDash y la expansión regional de Rappi, en un escenario donde las compañías incrementan ingresos pero todavía muestran balances frágiles. Delivery Hero, por ejemplo, informó ingresos por más de 14.000 millones de euros durante 2025, aunque volvió a cerrar el año con pérdidas netas.

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